США у ОБСЄ закликали Росію звільнити заступника голови Меджлісу Джелялова та братів Ахтемових
Керівник відділу глобальної політики і безпеки Місії США при ОБСЄ Ендрю Шепард під час виступу на засіданні постійної ради у Відні закликав звільнити затриманих російськими силовиками кримськотатарських активістів Нарімана Джеляла і братів Ахтемових
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт місії США.
"Ми продовжуємо стежити за справою Джелялова і інших обвинувачених і закликаємо до їх негайного звільнення. Ми стурбовані тим, що звинувачення проти ще одного обвинуваченого у справі, Асана Ахтемова, стали більш суворими після того, як він відмовився від свідчень, даних під примусом. Повідомляється, що в перші дні затримання на початку цього місяця Ахтемов піддався жорстоким тортурам з боку ФСБ", – йдеться в заяві.
Представництво також звернуло увагу на посилення обвинувачення Джелялову, після якого йому загрожує до 20 років ув’язнення.
"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Як сторона, яка підписала спільну декларацію "Кримської платформи", ми підтверджуємо те, що Крим є частиною України. Ми приєднуємося до партнерів і підтверджуємо, що наші санкції проти Росії через схід України залишаться чинними доти, доки Росія повністю не виконає свої Мінські зобов’язання. Санкції через Крим залишаться чинними", – йдеться в заяві.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
- згодом, Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
- ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
- Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.
- Потім, заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в СІЗО поставили на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".
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