США у ОБСЄ закликали Росію звільнити заступника голови Меджлісу Джелялова та братів Ахтемових

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт місії США.

"Ми продовжуємо стежити за справою Джелялова і інших обвинувачених і закликаємо до їх негайного звільнення. Ми стурбовані тим, що звинувачення проти ще одного обвинуваченого у справі, Асана Ахтемова, стали більш суворими після того, як він відмовився від свідчень, даних під примусом. Повідомляється, що в перші дні затримання на початку цього місяця Ахтемов піддався жорстоким тортурам з боку ФСБ", – йдеться в заяві.

Представництво також звернуло увагу на посилення обвинувачення Джелялову, після якого йому загрожує до 20 років ув’язнення.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Як сторона, яка підписала спільну декларацію "Кримської платформи", ми підтверджуємо те, що Крим є частиною України. Ми приєднуємося до партнерів і підтверджуємо, що наші санкції проти Росії через схід України залишаться чинними доти, доки Росія повністю не виконає свої Мінські зобов’язання. Санкції через Крим залишаться чинними", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

згодом, Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

Потім, заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в СІЗО поставили на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".