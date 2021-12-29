США варто надати Україні летальну зброю, - експосол Гербст
Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні та директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст заявив, що Україні потрібно передати летальну зброю від США
Про це повідомляє Укрінформ.
"Це (надання США летальної зброї Україні, - ред.), по-перше, посилить стримувальний фактор (проти Росії, - ред.), а, по-друге, надішле Москві меседж, що нас не залякати", - пояснив Гербст.
Експосол додав, що до початку переговорів із Російською Федерацією НАТО повинні посилювати військові потужності в країнах на східному фланзі.
"Це матиме такий же ефект, як і відправлення зброї в Україну прямо зараз", - сказав Гербст.
Він зазначив, що такі кроки дали б змогу США змусити Росію "сплатити ціну" за залякування, а саме нарощування військової потужності біля кордонів з Україною. Гербст стверджує, що саме після цих дій можна буде вирішувати, які наслідки отримає РФ, якщо прийме рішення про масштабний наступ на Україну.
- Нагадаємо, на вимогу РФ Байден проведе розмову з Путіним 30 грудня, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні відносини з Росією.
- У Білому домі повідомили, що Байден вимагатиме у Путіна, щоб від України відвели понад 100 тис. військових РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе