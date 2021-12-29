США варто надати Україні летальну зброю, - експосол Гербст

Про це повідомляє Укрінформ.



"Це (надання США летальної зброї Україні, - ред.), по-перше, посилить стримувальний фактор (проти Росії, - ред.), а, по-друге, надішле Москві меседж, що нас не залякати", - пояснив Гербст.



Експосол додав, що до початку переговорів із Російською Федерацією НАТО повинні посилювати військові потужності в країнах на східному фланзі.



"Це матиме такий же ефект, як і відправлення зброї в Україну прямо зараз", - сказав Гербст.



Він зазначив, що такі кроки дали б змогу США змусити Росію "сплатити ціну" за залякування, а саме нарощування військової потужності біля кордонів з Україною. Гербст стверджує, що саме після цих дій можна буде вирішувати, які наслідки отримає РФ, якщо прийме рішення про масштабний наступ на Україну.

Нагадаємо, на вимогу РФ Байден проведе розмову з Путіним 30 грудня, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні відносини з Росією.

У Білому домі повідомили, що Байден вимагатиме у Путіна, щоб від України відвели понад 100 тис. військових РФ.