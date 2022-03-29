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США відправили до Німеччини шість спеціальних літаків для посилення східного флангу НАТО

29 березня, 2022 вiвторок
06:55
Світ літаки США

Авіація не буде використана проти російських військ в Україні, її направили для посилення оборони на східному крилі НАТО

Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті Пентагону.

Міністерство оборони США відправило до Європи шість літаків, які спеціалізуються на радіоелектронній боротьбі, і близько 240 військовослужбовців військово-морських сил США для посилення оборони на східному крилі НАТО.

Відомо, що літаки базуватимуться у Німеччині.

"Ці "Гроулери" обладнані для виконання різноманітних місій. Але вони спеціалізуються на місіях радіоелектронної боротьби, використовуючи набір датчиків перешкод, щоб заплутати ворожі радари, значно допомагаючи придушити операції протиповітряної оборони противника", – йдеться у повідомленні. 

У Пентагоні наголошують, що літаки не призначені для використання проти російських військ в Україні. Таке рішення прийняли, щоб підвищити готовність та посилити позицію колективної оборони НАТО та ще більше збільшити можливості повітряної інтеграції з союзниками та країнами-партнерами.

  • Нагадаємо, Британія розміщує в Польщі ППО Sky Sabre для укріплення східного флангу НАТО.
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війна з Росією
НАТО
США
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