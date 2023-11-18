США ввели нові санкції проти компаній із Росії через постачання електроніки
Сполучені Штати Америки вирішили посилити експортні обмеження проти Росії. Санкції ввели через постачання електроніки
Про це повідомляє Мінторг США.
Зазначається, що обмеження ввели проти кількох компаній:
- Novax Group;
- Si2 Microsystems Private Limited.
- Novax Group пов'язують із Росією, Венесуелою, Панамою і Коста-Рікою.
А Si2 Microsystems Private Limited, за інформацією США, надавала підтримку російській військовій та оборонній промисловості.
Вашингтон вважає, що компанія постачала вироблені в США мікросхеми покупцям, пов'язаним із російським оборонним сектором. Експортні обмеження накладають на постачальників необхідність отримувати спеціальні дозволи на експорт від Мінторгівлі США.
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