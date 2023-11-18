Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією США ввели нові санкції проти компаній із Росії через постачання електроніки

США ввели нові санкції проти компаній із Росії через постачання електроніки

18 листопада, 2023 субота
01:27
Війна з Росією санкції проти рф

Сполучені Штати Америки вирішили посилити експортні обмеження проти Росії. Санкції ввели через постачання електроніки

Про це повідомляє Мінторг США.

Зазначається, що обмеження ввели проти кількох компаній:

  • Novax Group;
  • Si2 Microsystems Private Limited.
  • Novax Group пов'язують із Росією, Венесуелою, Панамою і Коста-Рікою.

А Si2 Microsystems Private Limited, за інформацією США, надавала підтримку російській військовій та оборонній промисловості.

Вашингтон вважає, що компанія постачала вироблені в США мікросхеми покупцям, пов'язаним із російським оборонним сектором. Експортні обмеження накладають на постачальників необхідність отримувати спеціальні дозволи на експорт від Мінторгівлі США.

  • 16 листопада США ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ: вони експортували російську нафту за завищеними цінами.
  • 17 листопада президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовилися посилити санкції проти Росії. Про які саме обмеження йдеться не повідомлялося.

Технології
санкції проти Росії
США
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
16 листопада, 2023 четвер
Хоча перемовини між Сі та Байденом не принесли результатів, такий діалог створює сподівання. Колонка Віталія Портникова
Крим
17 листопада, 2023 п'ятниця
Партизан проник на територію військової частини Чорноморського флоту РФ у Криму
Карта. Авдіївка_1411
16 листопада, 2023 четвер
Ворог підтягнув хімічну бригаду: військовослужбовець Тимочко про штурми Авдіївки
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
18 листопада
01:23
Оновлено
повітряна тривога
РФ запустила кілька груп "шахедів", у низці областей України повітряна тривога
01:00
Херсонська область
На Херсонщині посилять мобілізацію та обмежать продаж алкоголю
00:27
Понад $133 тис. за добу: "Подарунок Путіну" збирає гроші на гелікоптер Black Hawk для України
2023, п'ятниця
17 листопада
23:58
Інфографіка
Збірна України, відбір Євро-2024, Михайло Мудрик
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 9-го туру
23:49
Збірна Італії, Ліга націй
Євро-2024: Італія перемогла Північну Македонію та випередила Україну в турнірній таблиці
23:45
Ексклюзив
Путін
Ексголова Служби зовнішньої розвідки України Маломуж пояснив, для чого російські спецслужби запускають інформацію про смерть Путіна
23:44
Оновлено
Філ Фоден, збірна Англії
Євро-2024: результати усіх матчів 17 листопада
23:37
зерно, експорт
Судно, яке перевозило зерно з України, натрапило на міну й зазнало ушкоджень, – Reuters
23:12
МАГАТЕ
МАГАТЕ проводить перевірку на ЗАЕС після часткового блекауту на окупованій станції
23:00
Троє українських дівчат отримали премію миру за розробку застосунків для допомоги біженцям
22:34
Володимир Зеленський
"Тель-Авів і республіканці об'їдають Київ": добірка російських фейків і маніпуляцій за 17 листопада
22:31
Метеорний потік Леоніди можна буде побачити на небі цими вихідними
22:30
Ексклюзив
На фото: мітинг за право на демобілізацію
"Родини військових почуваються у вакуумі, а інші вболівають за ухилянтів": журналістки про проблеми воєнного часу
22:16
фейк
Нацуніверситет оборони заявив, що від його імені поширюють фейк про "відчуження елітного авто"
22:13
Молодіжна збірна України, Україна U21
Україна розтрощила Люксембург у відборі молодіжного Євро-2025
22:00
Ілон Маск
Білий дім розкритикував відповідь Ілона Маска на антисемітський пост на платформі Х
22:00
Естонія
Естонія встановила "зуби дракона" в пункті пропуску на кордоні з Росією
21:54
Ексклюзив
Микола Маломуж
Це нереально: генерал Маломуж про ймовірність "Майдану-3" в Україні
21:31
У центрі Москви пограбували двох чоловіків біля банку: викрали близько 300 млн рублів
21:20
суддя_суддівська мантія
П'ять країн подали запит до Міжнародного суду щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів у Палестині
21:04
Аналітика
Сергій Згурець
Головне завдання на лівобережжі Херсонщини сьогодні - тримати противника в напрузі на достатньо широкій лінії фронту. Воєнні підсумки тижня
21:02
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Тарасовського
20:40
на фото: представники нібито благодійного фонду
Поліція проводить обшуки у благодійному фонді, який нібито збирав кошти на потреби військових
20:34
Збірна України
Україна - Італія: хто прокоментує вирішальний матч збірної у відборі на Євро-2024
20:00
OPINION
Ніка Нікалео
Повів коня кувати, коли кузня згоріла. Кілька міркувань на тлі мовних сварок
19:59
Міністерство оборони України
Міноборони повернуло у власність два об'єкти у Вінниці та Одесі: одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 ст.
19:52
Ексклюзив
безпілотник Leleka LR
Безпілотник Leleka LR має 100% позитивних відгуків в українських військових, - операційний директор UAC
19:44
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Протягом доби на фронті відбулось 53 боєзіткнення, ЗСУ відбили 53 атаки ворога на п'яти напрямках, - Генштаб
19:40
генератор
Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів
19:33
малий бізнес
Як відкрити власну справу в невеликих містах і з чого почати. Пояснюємо
19:32
Ексклюзив
підвал катівня
Окупанти створили нову катівню у Токмаку, щоб гасити спротив місцевих мешканців, - Федоров
19:21
ізраїльські солдати
Голова Радбезу Ізраїлю: ЦАХАЛ не зупиниться, доки ХАМАС не буде знищено
19:19
Оновлено
Міг-31К
Зеленський доручив військовим та уряду знайти рішення щодо тривог через польоти МіГ-31К
19:05
холера
У столиці Зімбабве ввели надзвичайний стан через спалах холери
18:59
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
З клубу АПЛ "Евертона" зняли 10 очок. Команда Миколенка опинилась у зоні вильоту
18:59
Огляд
переможні новини
Переможні новини 633-го дня війни: українські захисники отримали успіхи на Лівобережжі Херсонщини, а Росія вже втратила 15 кораблів
18:59
PR
MD-Fashion - ваша частинка успішного вигляду
18:37
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців, - Княжицький
18:32
Отруєння
В Одесі з отруєнням до лікарні потрапили 64 курсанти
18:30
Сергій Стерненко
Стерненко показав удар дрона по групі росіян, які зібрались на шикування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV