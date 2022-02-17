Стало відомо, чому скандального динамівця погнали з французького клубу

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією видання, Жерсона Родрігеса відрахували з "Труа" через систематичні порушення футболістом режиму.

Зазначається, що після призначення на посаду головного тренера Бруно Ірлес вирішив дати Жерсону Родрігесу ще один шанс, однак гравець продовжував порушувати дисципліну та не скористався ним.

Очікується, що між керівництвом "Труа" та футболістом португальського походження відбудеться зустріч, результатом якої може стати остаточне припинення орендної угоди та його повернення до "Динамо".

Загалом у складі "Труа" 26-річний Родрігес зіграв 12 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Французький "Труа" заявив, що відрахував зі складу Жерсона Родрігеса.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb