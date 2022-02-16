Французький клуб погнав скандального футболіста, якого орендували в "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Труа".



У французькому клубі наголосили, що Родрігес звільнений і прощання з Жерсоном - це запобіжний засіб. Детальніше про ситуацію повідомлять згодом.



Жерсона Родрігеса вже виключали із заявки команди на матчі у грудні. Після того, як у команді змінився тренер, люксембуржець провів 3 матчі.



Загалом у складі "Труа" Родрігес зіграв 12 матчів, забив 1 гол та зробив 1 асист. Вінгер виступав у Франції на правах оренди з "Динамо". У клубу було право викупу.

1 вересня півзахисник київського "Динамо" Жерсон Родрігес перейшов до французького "Труа".

14 вересня стало відомо, що Жерсон покинув "Динамо" через свою поведінку.

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