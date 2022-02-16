Французький клуб погнав скандального футболіста, якого орендували в "Динамо"
Французький "Труа" попрощався з люксембурзьким вінгером Жерсоном Родрігесом
Про це повідомляє офіційний сайт "Труа".
У французькому клубі наголосили, що Родрігес звільнений і прощання з Жерсоном - це запобіжний засіб. Детальніше про ситуацію повідомлять згодом.
Жерсона Родрігеса вже виключали із заявки команди на матчі у грудні. Після того, як у команді змінився тренер, люксембуржець провів 3 матчі.
Загалом у складі "Труа" Родрігес зіграв 12 матчів, забив 1 гол та зробив 1 асист. Вінгер виступав у Франції на правах оренди з "Динамо". У клубу було право викупу.
- 1 вересня півзахисник київського "Динамо" Жерсон Родрігес перейшов до французького "Труа".
- 14 вересня стало відомо, що Жерсон покинув "Динамо" через свою поведінку.
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