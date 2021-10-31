"Стара" та "нова" білоруська опозиція не дійшла згоди щодо "домашнього" страйку з 1 листопада

З пропозицією проведення страйку в саме такому форматі виступають кандидат в президенти Білорусі 2010 року, а нині лідер руху "Європейська Білорусь" Андрій Санніков, відома білоруська опозиціонерка та журналістка, головна редакторка порталу Хартыя'97 Наталія Радіна, політолог Дмитро Болкунець та один з лідерів незалежного профспілкового руху Сергій Дилевській ("Білоруське об'єднання робітників" - БОР). Усі вони, як і Тихановська та Латушко нині перебувають за межами Білорусі, розповідає Еспресо.TV.



28 жовтня в форматі онлайн мала відбутися відкрита нарада з цього приводу за участю Тихановської, Латушко, Дилевського й інших делегованих представників готових до страйку білоруських робітників.



"На ефір були запрошені представники "Робітничого руху" та БОР, але представники БОР відмовилися від участі", - повідомляє сьогодні, 31 жовтня, пресслужба Тихановської.



Повний запис стріму є тут. Основні підсумки зустрічі наведено за цим посиланням.



"Тихоновська відсторонилася від страйку, підкресливши, що страйк має бути підготовленим, а також із залученням широких кіл.



Представники робітничого руху також заявляли, що страйк є непідготовленим і не може бути проведений поспіхом, як це вже було зроблено в значно більш сприятливіших умовах.



Позиція Павла Латушка була солідарна з іншими спікерами", - наводить підсумки наради 28 жовтня мінська газета Наша ніва.



Тим часом 30 жовтня Санніков оприлюднив на YouTube заздалегідь записане відеозвернення із закликом до білорусів, починаючи з 1 листопада лишатися вдома, аби вберегти своє життя від зараження COVID-19, ситуація з поширенням якого в Білорусі продовжує стрімко погіршуватися, а також аби в такий спосіб фактично почати загальнонародний страйк.









Політолог Болкунець, своє чергою, стверджує, що два тижні простою білоруських підприємств повністю обвалять економіку режима Лукашенка й змусять його оточення виходити на перемовини з опозицією.



Таких підходів дотримується й Радіна, що критикує Тихановську та близького до колишнього штабу Віктора Бабарико Латушка за невдалу спробу проведення мирної революції 2020 року.





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