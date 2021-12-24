Стефанчук підписав закон про трансплантацію, який визначає принципи пересадки органів і тканин

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.



У пояснювальній записці до документа зазначається, завданням закону є покращення та збільшення ефективності Закону "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині".



Документ уточнює та розширює низку термінів і основні принципи здійснення трансплантацій, коригує функціональні обов’язки трансплант-координаторів, умови та порядки вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів, зокрема тканин.



Також у законі уточнюються формулювання, які забезпечують засади рівності реципієнтів у отриманні анатомічного матеріалу та дають можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян у сфері трансплантації. У відповідність до сучасних потреб приводиться перелік осіб, які можуть надавати заяви про згоди або незгоди на посмертне донорство та інше.



Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рад ухвалила закон №5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".