Стефанчук підписав закон про трансплантацію, який визначає принципи пересадки органів і тканин
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" і передав його на підпис президентові Зеленському
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
У пояснювальній записці до документа зазначається, завданням закону є покращення та збільшення ефективності Закону "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині".
Документ уточнює та розширює низку термінів і основні принципи здійснення трансплантацій, коригує функціональні обов’язки трансплант-координаторів, умови та порядки вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів, зокрема тканин.
Також у законі уточнюються формулювання, які забезпечують засади рівності реципієнтів у отриманні анатомічного матеріалу та дають можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян у сфері трансплантації. У відповідність до сучасних потреб приводиться перелік осіб, які можуть надавати заяви про згоди або незгоди на посмертне донорство та інше.
Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.
- Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рад ухвалила закон №5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".
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