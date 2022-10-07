English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Столітня війна
OPINION

Столітня війна

Пагутяк Галина
7 жовтня, 2022 п'ятниця
14:41
Погляд Галина Пагутяк

На свято Покрови після служби в церкві  люди гірських сіл Залокоть і Опака разом зі священниками йдуть 4 км на гору Кобиля

Роблять вони це  з 1914 року, попри владу, яка ніколи доброзичливо не ставилася до вшанування пам’яті Січових стрільців, що загинули на горі восени 1914 року у нерівній битві з російськими козаками. Там не було жодного вояка ні з Залоктя, ні з Опаки. Місцеві їх поховали як належить на горі, поставили хрести й на Покрову приходили туди на молебень. Кожна окупаційна влада зносила хрести, зрівнювала могили, але їх знову і знову відновлювали. Приходили, молились і співали патріотичних пісень. Тероборона була в Залокті ще у 1914 році, потім у цих горах з’явились криївки УПА, які існували до 1950 року, у 2014 році знову виникла тероборона, за  зразком 1914 року…

Така тривка історична пам’ять, високий рівень самоорганізації  поєднуються з впертістю бойків і заслуговують щонайбільшої поваги. Я двічі була там на Покрову, йшла разом з усіма крутою гірською дорогою через ліс, і ніде я не відчувала такої гордості за українців, як там. Тепер на горі кам’яні хрести, капличка і дві дороги з гори – одна на Опаку, інша на Залокоть. Після того, як у 1946 році загнали у підпілля Греко-католицьку церкву, аж до її відновлення у 1991 році, залокотська церква стояла зачиненою. Люди категорично відмовились приймати московського попа. І всі ці роки ходили на Покрову поминати Січових стрільців без священника. І хтось думає перемогти таких українців? 22 бійці УПА із Залоктя, всі загинули. А ще зв’язкові – діти й дівчата. І зрадники, бо зрадники є всюди.

Звісно, Залокоть  — галицьке село, на Сході й Півдні села трохи інші. Січові стрільці, що загинули на горі Кобиля, були зі Сходу, за винятком одного — Гриця Олексовського, сина шкільного товариша Івана Франка, з Ясениці Сільної. Батько приїхав за його тілом і допоміг поховати інших юнаків. Грицеві було всього 18 років.

Але чи хтось знає про столітню традицію йти на могили Січових стрільців? У Львові, Києві, світі?  Якби знали, то зрозуміли б: ця війна не з лютого 2022 року, і не з 2014-го. Вона триває вже 100 років щонайменше. І кожен її виток, кожна наступна фаза  — це етап самоствердження української нації. Тому наші вороги завжди накидали нам не лише чужі ритуали й міфи, а й намагалися подати нашу героїчну історію як щось маргінальне. Починаючи від козаків (волоцюги, нероби, работорговці), гайдамаків (садисти та вбивці поляків та євреїв) і закінчуючи вояками УПА (терористи, від яких потерпали селяни). Не кажу вже про приниження АТО (ми вас туди не посилали). І  добровольчі батальйони, що воюють в цей момент на Сході й Півдні, також намагаються дискредитувати, як і ЗСУ (нацисти, які вбивають мирних українців, бомблять свої ж села і міста).

Таке може бути лише в країні, де  меншість – це пасіонарії, а решта в найліпшому випадку — інертна маса, яка обирає  дешеву ковбасу, а не ідею. Тому, можливо, нам ще доведеться воювати наступні сто років, доки не виростимо по всій Україні бодай два покоління громадян і патріотів, для яких ця земля буде найкращою у Всесвіті, яку не хочеться покидати.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця. лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
УПА
історія України
війна з Росією
Читайте також:
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
7 жовтня, 2022 п'ятниця
Україна відмовилася підтримати США
Світлана Тихановська
5 жовтня, 2022 середа
"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
Москва_Кремль
4 жовтня, 2022 вiвторок
З Путіним світ уже не говоритиме, невдовзі ми можемо побачити несподівані рішення в Москві, - Огризко
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.22
    Купівля 40.22
    Продаж 41.04
  • EUR
    Купівля 38.97
    Продаж 40.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
7 жовтня
14:40
холера
Холера знову повертається, - голова ВООЗ
14:40
на фото: статуї моаї
"Збитки неможливо відшкодувати": пожежа на острові Пасхи пошкодила знамениті кам'яні ідоли
14:37
Оновлено
Удар по Запоріжжю 6 жовтня
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 12
14:26
Бронетранспортер
Грузія домовилась про постачання бронетранспортерів натівського зразка з Туреччини
14:11
Верховна Рада
Рада звернулася до світу із закликом створити спецтрибунал для РФ
14:10
російський безпілотник
У Росії на військовому аеродромі під Калугою вибухнув безпілотник
14:01
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі окупанти за добу знищили 28 цивільних об'єктів
13:59
На фото: режисер та актор Руслан Ханумак
"Тому що обі**ався": український актор Ханумак розповів, чому залишається за кордоном
13:55
У Києві для лікарень і садочків розпочали опалювальний сезон, - Кличко
13:51
OPINION
Ігор Гулик
Канібал з виделкою
13:46
На фото Збройні сили України
На тимчасово окупованих територіях рух опору посилюватиметься, - ГУР
13:42
Франція
Захід використовує усі засоби, щоб запобігти ядерному удару по Україні, - французький Кабмін
13:40
“Нам доводилося постійно адаптуватися та розвивати наше мислення, але ми знайшли спосіб продовжити постачання продукції” - директор з маркетингу компанії "Ferrexpo" Ярославна Блонська
13:27
Агента ФСБ посадили на 15 років
Збирав дані про озброєння й розміщення українських військ: на Одещині агента ФСБ посадили на 15 років
13:24
На фото: музиканту британського гурту John
Британський гурт відмовився виступати на організованому росіянами фестивалі у Сербії: їх переконала українка
13:16
Верховна Рада
Рада прийняла закон про військовий облік для жінок за бажанням
13:14
Путін Ердоган
Ердоган знову говорив із Путіним щодо війни в України
13:05
Ексклюзив
Економіка Росії
Мобілізація – один з чинників початку відмирання економіки Росії, - консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус
13:03
прапор України
ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині
13:00
затримання угруповання, яким керував Ілля Кива
Підробляли також наркоторгівлею: У Києві знешкодили угруповання, яким із РФ керував Кива
13:00
Путін
Людина з близького оточення Путіна прямо висловлювала свою незгоду з його діями щодо війни в Україні, - WP
12:35
ЗСУ
ЗСУ показали знищений ними штаб окупантів на Херсонщині
12:32
OPINION
Богдан Данилишин
Експорт товарів у вересні вперше після початку війни перевищив $4 млрд. Тижневий економічний огляд
12:26
На фото: постер з лауреатами Нобелівської премії миру
Нобелівську премію миру отримали опозиціонер з Білорусі та правозахисні організації з України та РФ
12:23
ЗСУ
ВМС за добу знищили понад 60 окупантів, 5 танків, кілька гаубиць, самохідну гармату та машини армії РФ
12:19
Жозеп Боррель
Військова допомога для України: Боррель розраховує на підтримку лідерів ЄС
12:16
Андрій Пишний
Пишного призначили головою НБУ
12:13
Японія
Японія ввела санкції проти 80 росіян і 9 організацій РФ
12:01
Бронемашини, "швидкі" та 5 тонн медтоварів. Іспанія надала Україні партію допомоги
Бронемашини, "швидкі" та 5 тонн медтоварів. Україна отримала партію допомоги від Іспанії
12:00
На фото: португальський гурт One Time Child
Португальські рокери з One Time Child разом з українкою записали пісню "Російський військовий корабель"
11:45
ЗСУ
ЗСУ показали, як знищили російський танк із близької відстані
11:43
Ексклюзив
опалення, тарифи, газ
Україна запровадить режим економії опалення, як це прийнято в інших країнах Європи , - виконавчий директор Асоціації міст Слобожан
11:37
Михайло Подоляк, Офіс президента
Меркель заявила, що без РФ "не буде міцного миру": у Зеленського відповіли
11:37
Роберта Метсола
Україні потрібні танки і країни-члени можуть їх надати, - голова Європарламенту
11:24
Сумщина
Росіяни ввечері й уранці обстріляли Сумщину: пошкоджено будинок культури, адмінбудівлю
11:13
Стівен Кінг
"Забирайся з України!": Стівен Кінг від імені всього світу звернувся до Росії
11:09
Українські воїни звільнили село Греківка Луганської області
Українські воїни звільнили село Греківка Луганської області
11:06
Анонс
війна та волонтери
Як родини Фінляндії допомагають українським воїнам
11:05
Путін
"Страх без поваги": джерела у Кремлі та уряді РФ заявляють, що Путін вже не попереджає про свої рішення, - росЗМІ
11:02
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV