Страх того, що Росія може пригрозити якоюсь операцією, переважає: підписанти Будапештського меморандуму ігнорують прохання закрити небо над Україною, - Верещук

Про це заявила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"У нас зараз реальна небезпека в питаннях охорони об’єктів критичної інфраструктури, до яких відносяться, наприклад, наші атомні АЕС. Це ж не питання України, так? І ми бачимо, як РФ, безвідповідально обстрілюючи саме такі об’єкти критичної інфраструктури, ба більше – анонсуючи такі обстріли, говорячи про те, що вона буде і далі знищувати інфраструктуру, робить це абсолютно безвідповідально. А Європа і весь світ це мовчки, як на мене, спостерігає", - сказала Верещук.



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Вона зазначила, що президент пояснює західним партнерам, в чому проблема .

"Але чомусь страх того, що Росія може комусь пригрозити наземною або іншим видом операцій, переважає. І у нас тепер питання до підписантів Будапештського меморандуму – США і Великої Британії: це дійсно ті наддержави, які обіцяли забезпечити безпеку в такий спосіб?" - запитує віцепрем'єр.



