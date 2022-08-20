Стратегічна помилка адміністрації Байдена - відмова від якихось кроків через побоювання ескалації Росії та її ядерних погроз, - американський дипломат Гербст
Джон Гербст, американський дипломат та 5-й надзвичайний і повноважний посол США в Україні, вважає, що в інтересах Путіна погрожувати ядерною війною, але не починати її
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми знаємо, що кремль сьогодні говорить одне, а завтра інше. Також відомо, що Путін та інші російські високопосадовці неодноразово погрожували Заходу ескалацією навіть до ядерного порогу. І те, що зараз вони погрожують в Україні ядерною зброєю, не означає, що те саме будуть говорити й наступного дня", - зазначив дипломат.
Джон Гербст зауважив, що на цю ситуацію він дивиться трохи інакше.
"Я вважаю, що адміністрація Байдена часто робить помилки, коли вона говорить, що не може робити якісь кроки на захист американських інтересів чи України, аргументуючи побоюванням ескалації з боку Росії, яка може дійти до застосування ядерної зброї. Відповідно, Путін демонструє, що він може лякати Захід, а особливо Вашингтон. Тому це велика стратегічна помилка адміністрації Білого дому. Насправді, я думаю, що в інтересах Путіна погрожувати ядерною війною, але не починати її, тому що для всіх це катастрофа", - пояснив Гербст.
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