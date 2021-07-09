Стрілянина в Голосіївському районі Києва: зловмисника взяли під варту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена", - заявила суддя.

Відтак, зловмисника арештували на 60 діб.



Нагадаємо, 7 липня у Голосіївському районі столиці відбулася стрілянина. Згодом, чоловіку оголосили про підозру.

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