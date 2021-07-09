Стрілянина в Голосіївському районі Києва: зловмисника взяли під варту
Чоловіку, який 7 липня влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києві та поранив трьох осіб, відправили під варту на 60 діб
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.
"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена", - заявила суддя.
Відтак, зловмисника арештували на 60 діб.
- Нагадаємо, 7 липня у Голосіївському районі столиці відбулася стрілянина. Згодом, чоловіку оголосили про підозру.
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