Стрімке відновлення економіки України в 2023-му можливе, але потрібна міжнародна підтримка і завершення війни, – заcтупник голови НБУ
У Національному банку бачать можливість швидкого економічного відновлення України в 2023 році, але для цього потрібно завершити війну та заручитися міжнародною фінансовою підтримкою
Про це повідомив заступник Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
За його словами, стрімке віднолення економіки України вже в 2023 році можливе, але за двох припущень.
"Одне з них, звісно, завершення воєнних дій. Друге – це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися", – сказав заступник голови Нацбанку.
За його словами, центробанк прогнозує спад ВВП в 2022 році через війну Росії проти України у 30% – це за оптимістичним сценарієм. Прогноз економічної ситуації на 2023 рік НБУ поки що не оприлюднював.
- Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що через війну ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,1%.
- Мінекономіки раніше повідомляло, що падіння валового внутрішнього продукту України через війну в першому кварталі 2022 року прогнозується на рівні 16%. В цілому за рік економіка може скоротитися на 40%
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