Про це повідомив заступник Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, стрімке віднолення економіки України вже в 2023 році можливе, але за двох припущень.

"Одне з них, звісно, завершення воєнних дій. Друге – це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися", – сказав заступник голови Нацбанку.

За його словами, центробанк прогнозує спад ВВП в 2022 році через війну Росії проти України у 30% – це за оптимістичним сценарієм. Прогноз економічної ситуації на 2023 рік НБУ поки що не оприлюднював.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що через війну ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,1%.

Мінекономіки раніше повідомляло, що падіння валового внутрішнього продукту України через війну в першому кварталі 2022 року прогнозується на рівні 16%. В цілому за рік економіка може скоротитися на 40%

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