Суд ЄС зобов'язав Google видаляти неточні дані з пошуковика
Європейський суд зобов'язав компанію Google видаляти з пошуковика дані, якщо користувачі мережі зможуть довести, що вони не є точними
Про це повідомляє Reuters.
Таке зобов'язання суд Європейського Союзу висунув перед компанією Google після судової справи щодо двох керівників групи інвестиційних компаній. Вони просили Google видалити з пошукової системи інформацію, яка пов'язує їхні імена зі статтями, які критикують інвестиційну модель групи, а також їхні мініатюрні фотографії. Однак запит було відхилено.
Згодом суд Німеччини звернувся до Європейського суду щодо балансу між правом бути забутим і правом на свободу слова. Відтак Google зобов'язали видаляти неточні дані з пошуковика.
"Оператор пошукової системи має скасувати посилання на інформацію, виявлену в контенті, на який посилається, якщо особа, яка вимагає скасування цих посилань, доведе, що така інформація є явно неточною", - заявили в суді Європейського Союзу.
Наголошують, що докази неточності інформації необов'язково отримувати через суд. Так користувачі повинні будуть надавати лише ті докази, які від них обґрунтовано вимагатимуть.
Згодом у Google повідомили, що посилання, про які говорили керівники групи інвестиційних компаній, і мініатюри фотографій більше не доступні в мережі.
"З 2014 року ми наполегливо працювали над реалізацією права на забуття у Європі та досягнення розумного балансу між правами людей на доступ до інформації та конфіденційністю", - наголосив речник компанії.
- 7 грудня стало відомо, що в топі пошукових запитів, які цікавили людей по всьому світу у 2022 році, опинилася Україна.
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