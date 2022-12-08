Суд ЄС зобов'язав Google видаляти неточні дані з пошуковика

Про це повідомляє Reuters.

Таке зобов'язання суд Європейського Союзу висунув перед компанією Google після судової справи щодо двох керівників групи інвестиційних компаній. Вони просили Google видалити з пошукової системи інформацію, яка пов'язує їхні імена зі статтями, які критикують інвестиційну модель групи, а також їхні мініатюрні фотографії. Однак запит було відхилено.

Згодом суд Німеччини звернувся до Європейського суду щодо балансу між правом бути забутим і правом на свободу слова. Відтак Google зобов'язали видаляти неточні дані з пошуковика.

"Оператор пошукової системи має скасувати посилання на інформацію, виявлену в контенті, на який посилається, якщо особа, яка вимагає скасування цих посилань, доведе, що така інформація є явно неточною", - заявили в суді Європейського Союзу.

Наголошують, що докази неточності інформації необов'язково отримувати через суд. Так користувачі повинні будуть надавати лише ті докази, які від них обґрунтовано вимагатимуть.

Згодом у Google повідомили, що посилання, про які говорили керівники групи інвестиційних компаній, і мініатюри фотографій більше не доступні в мережі.

"З 2014 року ми наполегливо працювали над реалізацією права на забуття у Європі та досягнення розумного балансу між правами людей на доступ до інформації та конфіденційністю", - наголосив речник компанії.

7 грудня стало відомо, що в топі пошукових запитів, які цікавили людей по всьому світу у 2022 році, опинилася Україна.