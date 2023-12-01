Суд у Бельгії зобов'язав країну скоротити шкідливі викиди удвічі до 2030 року

Про це повідомляє The Guardian.

Апеляційний суд Брюсселя постановив, що до 2030 року Бельгія повинна скоротити викиди парникових газів, які нагрівають планету, щонайменше на 55% порівняно з 1990 роком. До 2021 року Бельгія скоротила свої викиди лише на 24%.

Суд відкинув аргументи про те, що вплив Бельгії на кліматичну кризу обмежений її невеликим розміром, і визнав, що дотеперішнє управління кліматом порушувало права людини.

Закія Хаттабі, федеральний міністр з питань клімату, заявив, що це рішення - разом з очікуваною реакцією Європейської комісії на національний кліматичний та енергетичний план Бельгії - "є важелями для зміцнення та надання довіри до нашої кліматичної політики".

Тепер уряд повинен буде встановити ціль на 2030 рік на рівні не менше 55%, що є більш амбітною метою, ніж поточні зобов'язання на рівні 47% відповідно до правил ЄС щодо розподілу зусиль.

Вчені попереджають, що нової мети все одно буде недостатньо, щоб утримати екстремальні погодні умови від швидкого посилення жорстокості.

Аналіз, проведений Інститутом Грентема в березні, показав, що Бельгії доведеться скоротити викиди щонайменше на 61% до 2030 року, щоб утримати планету від нагрівання на 1,5 градуса вище доіндустріальних температур.

У перерахунку на одну особу бельгійці є одними з найбільших забруднювачів на планеті. Але їхні амбіції щодо очищення економіки відстають від сусідів. Нідерланди планують скоротити викиди на 49% до кінця десятиліття, Франція - на 50%, Німеччина - на 65%, а Великобританія - на 68%.