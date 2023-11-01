Суд відмовив у запобіжному заході голові НСЗУ Гусак, яку підозрюють у службовій недбалості

Про це повідомляє Суспільне із судового засідання.

Справу розглядали у Печерському районному суді Києва.

Суд відмовив у запобіжному заході голові Національної служби здоров’я України Наталії Гусак, яку підозрюють у службовій недбалості, що призвела до розтрати бюджетних коштів на суму понад 2 млн гривень.

Посадовиці оголосили підозру 27 жовтня.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу

За даними слідства, у квітні 2022 року одне зі спеціалізованих державних підприємств адмініструвало центральну базу даних електронної системи охорони здоров’я на замовлення Нацслужби здоров’я України (НСЗУ).

З листопада 2021 року головою НСЗУ є Наталія Гусак.

Після виконання цих робіт держпідприємство склало акт здачі-приймання послуг, в який було включено всі роботи й послуги згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

Очільниця НСЗУ не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору, внаслідок чого зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки, де виявили та вилучили документи та інші речові докази.