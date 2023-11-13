Суд заарештував двох людей, які в телефонних розмовах закликали до знищення українців
Викрито черкащанку та киянина, які виправдовували збройну агресію РФ і в телефонних розмовах між собою бажали українцям смерті. Підозрюваних узято під варту
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 62-річна підозрювана упродовж вересня-жовтня 2023 року у телефонних розмовах зі своїми знайомими виправдовувала російську агресію та очікувала на прихід окупантів до влади", - йдеться у повідомленні.
Стверджується, що підозрювана порівнювала українців із фашистами, яких потрібно знищувати, і захоплювалася взяттям ворогом українських міст.
Також жінка збирала й під час телефонних розмов поширювала дані про місцеперебування військових і техніки, а також про результати ракетних ударів ворога по місцевій інфраструктурі.
"Ще один підозрюваний – знайомий жінки киянин. У розмовах з нею чоловік також закликав до знищення українців, захоплення держави військами РФ та завдання масованих ударів по енергетичних об'єктах України", - розповіли в ОГП.
В обох підозрюваних вилучили мобільні телефони, символіку держави-агресора, футболку з російським лозунгом, а також зброю та набої до неї. Суд відправив їх у СІЗО.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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