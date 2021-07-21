Суд завтра перегляне запобіжний захід Семенченку: сам екснардеп обіцяє розповісти про участь влади у зривах спецоперацій розвідки

Про це він написав у Facebook.



"Буде оголошена інформація про участь представників української влади в провалах операцій української розвідки в 2020-2021 роках. Почну пресконференцію о 10:00 у дворі, перед судом", - заявив Семенченко.



Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").

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