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Головна Суспільство Суд завтра перегляне запобіжний захід Семенченку: сам екснардеп обіцяє розповісти про участь влади у зривах спецоперацій розвідки

Суд завтра перегляне запобіжний захід Семенченку: сам екснардеп обіцяє розповісти про участь влади у зривах спецоперацій розвідки

21 липня, 2021 середа
17:16
Суспільство Семен Семенченко

22 липня о 10:30 в Солом'янському суді Києва відбудеться розглянуть клопотання Служби безпеки України про зміну запобіжного заходу екснардепу Семену Семенченку

Про це він написав у Facebook.

"Буде оголошена інформація про участь представників української влади в провалах операцій української розвідки в 2020-2021 роках.  Почну пресконференцію о 10:00 у дворі, перед судом", - заявив Семенченко.

Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").

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суд
СБУ
Семен Семенченко
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2021, середа
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