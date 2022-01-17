Судді не притягаються до дисциплінарної відповідальності через реформу Вищої ради правосуддя, - адвокатка
Адвокатка Тетяна Огнев'юк заявила, що у Вищій раді правосудді є люди, яким не довіряє професійна спільнота та громадянське суспільство
Про це вона сказала під час "Великого ефіру Василя Зими" на телеканалі Еспресо.
"Є інститут скарги на суддів, але тут питання - вона може бути подана до Вищої ради правосуддя. ВРП, за законом, який прийняв парламент, з серпня немає повноважень розглядати дисциплінарні скарги. Відповідно, вони накопичуються і от приблизно за січень 200 скарг нерозглянутих. Доводиться констатувати, що у зв'язку з процесами перезапуску Вищої ради правосуддя як ключового органу суддівського врядування, судді до дисциплінарної відповідальності не притягуються", - заявила адвокатка.
Вона наголосила, що ВРП є ключовим органом в системі.
"Вона і призначає цих суддів. Ключовий документ - подання на призначення судді саме формує ВРП. В подальшому президент підписує, але у нього виключно номінальна функція, процедурна - не підписати він немає права. Він має за 30 днів видати указ. Зараз відсутні повноваження притягувати до відповідальності", - додала Огнев'юк.
Вона пояснила логіку тих, хто підтримує реформу.
"ВРП дуже погано працювала, там є люди, у яких є недовіра від професійної спільноти і від громадянського суспільства. Тому було вирішено, що таку ВРП треба перевірити на доброчесність - відповідно, була створена Етична Рада і запущений процес формування нової Вищої ради правосуддя", - підсумувала адвокатка.
- Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
- Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду щодо перевірки відповідності Основному закону норм закону про порядок обрання і призначення членів Вищої ради правосуддя.
- 9 листопада 2021 року стало відомо, що в Україні сформували перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.
- 1 грудня 2021 року Етична рада офіційно розпочала роботу.
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