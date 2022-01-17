Судді не притягаються до дисциплінарної відповідальності через реформу Вищої ради правосуддя, - адвокатка

Про це вона сказала під час "Великого ефіру Василя Зими" на телеканалі Еспресо.



"Є інститут скарги на суддів, але тут питання - вона може бути подана до Вищої ради правосуддя. ВРП, за законом, який прийняв парламент, з серпня немає повноважень розглядати дисциплінарні скарги. Відповідно, вони накопичуються і от приблизно за січень 200 скарг нерозглянутих. Доводиться констатувати, що у зв'язку з процесами перезапуску Вищої ради правосуддя як ключового органу суддівського врядування, судді до дисциплінарної відповідальності не притягуються", - заявила адвокатка.



Вона наголосила, що ВРП є ключовим органом в системі.



"Вона і призначає цих суддів. Ключовий документ - подання на призначення судді саме формує ВРП. В подальшому президент підписує, але у нього виключно номінальна функція, процедурна - не підписати він немає права. Він має за 30 днів видати указ. Зараз відсутні повноваження притягувати до відповідальності", - додала Огнев'юк.



Вона пояснила логіку тих, хто підтримує реформу.



"ВРП дуже погано працювала, там є люди, у яких є недовіра від професійної спільноти і від громадянського суспільства. Тому було вирішено, що таку ВРП треба перевірити на доброчесність - відповідно, була створена Етична Рада і запущений процес формування нової Вищої ради правосуддя", - підсумувала адвокатка.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу

Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду щодо перевірки відповідності Основному закону норм закону про порядок обрання і призначення членів Вищої ради правосуддя.

9 листопада 2021 року стало відомо, що в Україні сформували перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

1 грудня 2021 року Етична рада офіційно розпочала роботу.