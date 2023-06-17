Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"У мене виникає питання, коли виводили полонених з Азовсталі, говорили, що жодних судових процесів не буде, що є домовлене рішення. Якщо це руйнування домовленостей, які були гарантовані третіми сторонами, я дивлюсь на обличчя наших жінок, чоловіків, вони там як у концтаборі. Це жахлива ситуація і кричуще порушення правил війни. Повертати наших треба всіма можливими способами, підхід - чекати кінця війни неправильний", - сказав він.

На думку дипломата, це питання треба підняти на всіх майданчиках, де йде мова про права людини.

"Зараз треба бити в набат. Це ж воєнний злочин, по Женевській конвенції вони не мають жодного права з комбатантами так себе вести. Я в шоці від тих посередників, які пропонували рішення. Воно все закрите, ми не знаємо, про що там домовлялися, але бачимо результат. Те, що робить Росія зараз - або ми про це не говорили, або зараз треба підіймати це питання з тими, хто гарантував цей вихід", - вважає Чалий.