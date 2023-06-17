Судилище РФ над азовцями - це воєнний злочин, треба ставити питання перед міжнародними партнерами, які сприяли виходу бійців із Маріуполя, - Чалий
Питання судилища над захисниками Маріуполя, яке почалося у російському Ростові, треба підняти на всіх майданчиках, де йде мова про права людини
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.
"У мене виникає питання, коли виводили полонених з Азовсталі, говорили, що жодних судових процесів не буде, що є домовлене рішення. Якщо це руйнування домовленостей, які були гарантовані третіми сторонами, я дивлюсь на обличчя наших жінок, чоловіків, вони там як у концтаборі. Це жахлива ситуація і кричуще порушення правил війни. Повертати наших треба всіма можливими способами, підхід - чекати кінця війни неправильний", - сказав він.
На думку дипломата, це питання треба підняти на всіх майданчиках, де йде мова про права людини.
"Зараз треба бити в набат. Це ж воєнний злочин, по Женевській конвенції вони не мають жодного права з комбатантами так себе вести. Я в шоці від тих посередників, які пропонували рішення. Воно все закрите, ми не знаємо, про що там домовлялися, але бачимо результат. Те, що робить Росія зараз - або ми про це не говорили, або зараз треба підіймати це питання з тими, хто гарантував цей вихід", - вважає Чалий.
- У виведенні захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь" брали участь ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
- 14 червня Росія в Ростові-на-Дону розпочала показове судилище над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Їх можуть ув’язнити на 15 років або довічно, якщо суд визнає їхню "провину".
- Прессекретарка Асоціації родин захисників Азовсталі Маріанна Хомерікі заявила, що це не перший "суд" над азовцями, які захищали Маріуполь, інші були абсолютно закритими.
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