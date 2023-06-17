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Головна Війна з Росією Судилище РФ над азовцями - це воєнний злочин, треба ставити питання перед міжнародними партнерами, які сприяли виходу бійців із Маріуполя, - Чалий
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Судилище РФ над азовцями - це воєнний злочин, треба ставити питання перед міжнародними партнерами, які сприяли виходу бійців із Маріуполя, - Чалий

17 червня, 2023 субота
08:54
Війна з Росією Валерій Чалий

Питання судилища над захисниками Маріуполя, яке почалося у російському Ростові, треба підняти на всіх майданчиках, де йде мова про права людини

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"У мене виникає питання, коли виводили полонених з Азовсталі, говорили, що жодних судових процесів не буде, що є домовлене рішення. Якщо це руйнування домовленостей, які були гарантовані третіми сторонами, я дивлюсь на обличчя наших жінок, чоловіків, вони там як у концтаборі. Це жахлива ситуація і кричуще порушення правил війни. Повертати наших треба всіма можливими способами, підхід - чекати кінця війни неправильний", - сказав він.

На думку дипломата, це питання треба підняти на всіх майданчиках, де йде мова про права людини.

"Зараз треба бити в набат. Це ж воєнний злочин, по Женевській конвенції вони не мають жодного права з комбатантами так себе вести. Я в шоці від тих посередників, які пропонували рішення. Воно все закрите, ми не знаємо, про що там домовлялися, але бачимо результат. Те, що робить Росія зараз - або ми про це не говорили, або зараз треба підіймати це питання з тими, хто гарантував цей вихід", - вважає Чалий.

  • У виведенні захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь" брали участь ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста. 
  • 14 червня Росія в Ростові-на-Дону розпочала показове судилище над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Їх можуть ув’язнити на 15 років або довічно, якщо суд визнає їхню "провину".
  • Прессекретарка Асоціації родин захисників Азовсталі Маріанна Хомерікі заявила, що це не перший "суд" над азовцями, які захищали Маріуполь, інші були абсолютно закритими.
ООН
Валерій Чалий
Маріуполь
обмін полоненими
полк "Азов"
Азовсталь
воєнні злочини Росії
Війна на Донбасі
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