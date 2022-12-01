Про це він розповів в етері Еспресо.



Генерал Романенко дав коментар щодо бойових дій під час зими та відповідних умов для успіху української армії.

"Безумовно, зима досить принциповий час. Якщо Сили оборони України додатково проведуть декілька успішних операцій з перемогою оперативного рівня, такі як були на Харківському та Херсонському напрямках, то сукупність цих перемог може створити умови для стратегічної перемоги по звільненню Сходу або Півдня, або ж складуться передумови, щоб противник пішов з Криму. І така вірогідність є", - зауважив генерал-лейтенант у відставці.

Ігор Романенко зазначив, що багато у чому ситуація буде залежати від того, як швидко та масовано будуть здійснені постачання важкого озброєння, яке можна було б використовувати для досягнення перемоги на цих рівнях.

"Найближчі десять днів або ж декілька тижнів Генштаб ЗСУ визначиться, де буде головний напрям дій. Чітко треба розуміти, що для проведення контрнаступальних дій потрібні не тільки погодні умови, щоб були тверді шляхи для пересування важкої техніки, а також повинне бути озброєння наступального характеру, до яких відносять бойові броньовані машини, на суходолі – танки, у повітрі - літаки. Це саме та техніка, по якій поки що не приймаються принципові рішення щодо надання її Україні від наших союзників, у першу чергу воєнно-політичного керівництва США", - підкреслив Романенко.

1 грудня верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках, генерал Уеслі Кларк зазначив, що ЗСУ мають ініціативу на фронті і спроможні досягнути своїх цілей

Також міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що "важкі місяці попереду", але Росія прагне паузи "за будь-яку ціну"

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