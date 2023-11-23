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Суп із сочевиці: корисний та легкий. Рецепт приготування
З першими осінніми холодами ми завжди готуємо домашній сочевичний суп. В залежності від рецепту він може бути з м'ясом або ж пісний, але завжди з добірної сочевиці
Інгредієнти для сочевичного супу:
- червона сочевиця - 200 г
- дві картоплини
- одна морква
- половина ріпчастої цибулини
- півтора літра води
- дві чайні ложки солі
- по пів чайної ложки чорного та червоного меленого перцю
- по пів чайної ложки меленого базиліка та орегано
- три часточки лимона
- томатна паста - одна склянка
- соняшникова або оливкова олія.
Рецепт приготування супу з сочевиці:
- нарізаємо дрібними кубиками картоплю, моркву, половину цибулини
- ставимо каструлю на плиту
- розтоплюємо вершкове масло
- обсмажуємо нарізані овочі близько хвилини
- наливаємо води 1,5 л.
- як тільки вода закипить, додаємо томатної пасти та промитої червоної сочевиці
- накриємо кришкою
- варимо близько 15 хв.
- додаємо сіль за смаком, чорний мелений перець, червоний мелений перець, орегано та базилік
- потім вимикаємо вогонь
- блендером доводимо вміст до кашоподібного стану без грудочок
- вичавлюємо трохи лимонного соку.
Смачного!
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