Про це пише ERR.

Так, 15 лютого естонський парламент ухвалив поправки до Закону про застосування Будівельного кодексу, Закону про планування і Закону про державне майно.

"Ч. 1 ст. 1 ухваленого закону юридично неясна і тому суперечить ч. 2 ст. 13 Конституції", - заявив президент Каріс.

У частині статті, про яку говорить президент, сказано: "Загальнодоступна частина будівлі, а також публічно виставлені пам'ятники, скульптури, меморіали та інші подібні об'єкти не можуть розпалювати ненависть, підтримувати або виправдовувати злочини окупаційного режиму або акту агресії, геноциду, злочину проти людяності або воєнного злочину".

У своєму рішенні Каріс пояснив, що, згідно з пояснювальною запискою, метою закону є заборона і видалення з публічного простору таких об'єктів, які порушують почуття справедливості суспільства або становлять загрозу безпеці Естонії.

"Це легітимна мета, але заборонені об'єкти позначені в законі виразом, який неможливо однозначно витлумачити і за допомогою загальноприйнятих способів інтерпретації", - зазначив Каріс.

З пояснювальної записки до закону випливає, що забороненими є насамперед об'єкти, пов'язані з діяльністю радянської влади.

"Однак сама заборона сформульована набагато ширше. У такій ситуації виконавець закону має робити припущення про те, що ж малося на увазі насправді", - сказав президент.

"Однак принцип правової ясності вимагає, щоб закон був достатньо ясним і зрозумілим, щоб кожен міг передбачити дії держави і відповідним чином скоригувати свої дії", - зазначив Каріс.

Закон встановлює правила демонтажу з громадського простору невідповідних будівель, особливо радянських пам'ятників. Досі демонтаж пам'ятників із забороненою символікою проводили на підставі загальних норм правопорядку і пенітенціарних норм.