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12 квітня: професійне свято людей, які живуть ідеями про космос

12 квітня, 2024 п'ятниця
10:33
Суспільство Космічний корабель "Колумбія"

12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі, коли вшановуються досягнення українських фахівців у освоєнні космосу та розвитку космічних технологій

Це свято присвячене вшануванню та визнанню заслуг та досягнень спеціалістів, які займаються розробкою, виробництвом та вивченням ракетно-космічних систем.

Національне космічне агентство України, а також інші підприємства та організації, що займаються космічними технологіями, відзначають зазвичай цей день святковими заходами, врученням нагород та подяк у працівників галузі.

День працівників ракетно-космічної галузі, що відзначається щорічно 12 квітня, є символом національного прогресу в галузі наукових досліджень та технічних досягнень, які спрямовані на вивчення космосу та розвиток космічних технологій.

Історія становлення свята та внесок українців у підкорення космосу

Дата відзначення професійного свята працівників ракетно-космічної галузі України була введена відповідно до Указу Леоніда Кучми під номером 230/97 від 13 березня 1997 року. "Ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство…", - йдеться в тексті документу.

Внесок нашої країни у дослідження космосу є значущим. Досягнення українських учених, конструкторів, інженерів визнані та оцінені на міжнародному рівні.

У 1997 році у період з 19 листопада до 5 грудня Леонід Каденюк, український космонавт, здійснив свій перший політ у космос як член екіпажу космічного корабля "Columbia" під час місії STS-87. Ця місія була частиною програми NASA. Під час польоту разом із Леонідом Каденюком у космосі побував український прапор, герб, а також прозвучав гімн України.

Міжнародний день польоту людини в космос, який відзначається щорічно 12 квітня, пов'язаний із значущою подією в історії космонавтики - перша пілотована космічна подорож, яка відбулась у 1961 року. Саме цього дня, космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, яка здійснила космічний політ на кораблі "Восток-1".

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції № 65/271 від 7 квітня 2011 року, запровадила відзначення цієї події. Однак, не багатьом відомо, що саме українець, Сергій Павлович Корольов, відіграв ключову роль у підготовці та реалізації цього космічного польоту у 1961 році.

Сергій Корольов був видатним ракетним конструктором та інженером, працював над розробкою та вдосконаленням ракет для космічних польотів. Він був головним конструктором багатьох ракетних систем, зокрема "Восток", під його керівництвом було запущено першу у світі міжконтинентальну балістичну ракету, перші штучні супутники та багато іншого.

Фото: kovrkv.org

Юрія Васильовича Кондратюка, якого сьогодні називають видатним українським інженером, вченим і піонером в області ракетної техніки, астронавтики і космічних польотів, був маловідомим за радянської епохи через політичні обмеження та секретність проектів у СРСР. Однак, Юрій Кондратюк зробив важливий внесок у розвиток космічної технології, одним із найвідоміших його досягнень є робота над теорією космічних польотів, де він вперше розглянув варіанти подорожей до Місяця та Марса. Він є автором "траси Кондратюка", за допомогою якої подорожували на Місяць американські космічні кораблі "Аполлон".

Firefly Aerospace - це приватна компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні ракетних систем для запуску супутників у космос. Компанія була заснована в 2017 році з метою створення доступних та ефективних ракетних систем для виведення невеликих супутників на орбіту. Хоча основна база Firefly Aerospace в США, однак це міжнародний проект, адже співзасновником і співвласником компанії є українець Максим Поляков.

Основною метою цієї компанії є забезпечення доступу до космосу для широкого кола клієнтів, зниження витрат на запуски і підвищення ефективності проведення космічних місій. Хоча Firefly Aerospace ще знаходиться на етапі розвитку і тестування своїх ракет, вони мають потенціал стати важливим гравцем у сегменті невеликих ракетних систем та сприяти подальшому розвитку комерційного космосу.

Насправді таких прикладів можна було привести ще багато. Україна завдяки своєму потужному науковому потенціалу, активно бере участь у багатьох міжнародних проєктах та програмах, спрямованих на освоєння космосу. Наші співвітчизники працюють та примножують знання про космос. Сьогодні ми закладаємо фундамент нової ери космічних досліджень для майбутніх поколінь.

Вітаємо всіх, хто пов'язаний із космонавтикою, нехай ваше творче натхнення сприяє великим досягненням, що принесуть користь Україні та всьому людству.

Теги:
Новини
Україна
космос
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