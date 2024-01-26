Блогерка Алхім виправдалася за відео під російську музику на фоні портретів загиблих воїнів

Відеозвернення вона поширила в TikTok.

Скандальна блогерка Анна Алхім прокоментувала відео, яким поділилась напередодні. У ролику вона танцює посеред вулиці у Хмельницькому, на якій вшановують памʼять загиблих захисників України, під трек російської співачки Макфи.

"Це було в центрі міста, я не звернула уваги, що там меморіал. Я його дійсно не бачила. Я була сфокусована на снігу, ліхтарі, своєму обличчі. Я виклала це відео, подивилася кілька разів, пішли нормальні коментарі. І потім з часом написала дівчина коментар про те, що позаду меморіал", - почала Алхім.

Вона зазначила, що не мала наміру глузувати з українських військових.

"У моїй голові неприпустима думка, щоб я насміхалася з військових. Я не вірю в те, що люди взагалі можуть у це вірити, знаючи мене або навіть не знаючи. Я живу в Україні, ви приколюєтеся? Я допомагаю військовим. Я поважаю військових, тим більше поважаю військових, які загинули за нашу країну. Як я взагалі можу насміхатися – це маячня", – наголосила Алхім.

За словами блогерки, українці хочуть робити з неї ворога, а на добрі справи не звертають уваги. Відео вона вирішила не видаляти, адже, на її думку, його вже всі зберегли.

Раніше Алхім поширила відео, на якому під російську музику танцює на тлі портретів загиблих українських захисників.