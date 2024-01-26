Блогерка Алхім виправдалася за відео під російську музику на фоні портретів загиблих воїнів
Блогерка Анна Алхім, яка обурила українців відео на тлі портретів загиблих українських військових під російську музику, заявила, що не хотіла нікого образити
Відеозвернення вона поширила в TikTok.
Скандальна блогерка Анна Алхім прокоментувала відео, яким поділилась напередодні. У ролику вона танцює посеред вулиці у Хмельницькому, на якій вшановують памʼять загиблих захисників України, під трек російської співачки Макфи.
"Це було в центрі міста, я не звернула уваги, що там меморіал. Я його дійсно не бачила. Я була сфокусована на снігу, ліхтарі, своєму обличчі. Я виклала це відео, подивилася кілька разів, пішли нормальні коментарі. І потім з часом написала дівчина коментар про те, що позаду меморіал", - почала Алхім.
Вона зазначила, що не мала наміру глузувати з українських військових.
"У моїй голові неприпустима думка, щоб я насміхалася з військових. Я не вірю в те, що люди взагалі можуть у це вірити, знаючи мене або навіть не знаючи. Я живу в Україні, ви приколюєтеся? Я допомагаю військовим. Я поважаю військових, тим більше поважаю військових, які загинули за нашу країну. Як я взагалі можу насміхатися – це маячня", – наголосила Алхім.
За словами блогерки, українці хочуть робити з неї ворога, а на добрі справи не звертають уваги. Відео вона вирішила не видаляти, адже, на її думку, його вже всі зберегли.
Раніше Алхім поширила відео, на якому під російську музику танцює на тлі портретів загиблих українських захисників.
- Нещодавня аналітика показала, що прослуховування російської музики українцями принесло у бюджет країни-агресорки $5 млн у вигляді податків, тобто українці, які споживають російський контент, оплатили 10 тис. дронів для армії РФ.
- Кілька місяців тому Алхім заявила, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Вона розкритикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість Алхім зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.
- У серпні вона потрапила у скандал через провокативні висловлювання, назвавши жителів західних областей України "деб***ми".
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