Кабмін призначив голову ДСНС і його заступника

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Андрій Даник з лютого 2024 року виконував виконував обов'язки голови ДСНС. Сьогодні, 28 червня, його призначили головою ДСНС, а його заступником - Віталія Миронюка.

Аллу Горбатюк уряд звільнив з посади заступника Голови Державної служби України з питань праці. Крім того, Кабмін затвердив призначення Дудки Юрія Степановича головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

Нагадаємо, 25 серпня 2023 року голову ДСНС Сергія Крука звільнили з посади. Тоді голова МВС Ігор Клименко анонсував кадрові рішення за результатами внутрішніх перевірок у ДСНС, яку проводили після авіакатастрофи з керівництвом МВС на гелікоптері ДСНС.

У межах розслідування авіатрощі підозри оголосили 5 посадовцям ДСНС. За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Що відомо про Андрія Даника

Андрій Даник народився у Кропивницькому. У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України.

З серпня 2015 року займав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області. З січня 2020 року до вересня 2023 перебував на посаді начальника ГУ ДСНС України у Черкаській області.

Потім з вересня 2023 року по лютий 2024 року виконував обов'язки першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 27 лютого уряд тимчасово поклав на нього виконання обов’язків голови ДСНС.