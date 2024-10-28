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Перехід на зимовий час у 2024 році: скільки ще українці переводитимуть годинники

Крістіна Слончак
28 жовтня, 2024 понедiлок
18:27
Суспільство Годинник

Наприкінці жовтня 2024 року українці перевели годинники на годину назад. Проте навесні, ймовірно, ми більше не будемо переходити на літній час та залишимося на зимовому

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Перехід на зимовий та літній час став для українців звичною справою, яка повторюється з року в рік. Однак як ці зміни впливають на організм людини, знають далеко не всі. Крім того, цьогоріч, можливо, зимовий час "зафіксується" та ми відмовимось від постійних сезонних переведень стрілок годинника. 

Перехід на зимовий час в Україні у 2024 році

Перехід на зимовий час в Україні відбувається щороку в останню неділю жовтня, відповідно до постанови Уряду №509 від 13 травня 1996 року. 

У 2024 році годинник перевели в ніч з 26 на 27 жовтня на одну годину назад. Фактично ми отримали одну "додаткову" годину сну та зупинились на часовому поясі UTC+2. 

Запровадження цієї практики в Україні, як і в багатьох інших країнах, було зроблено з економічних міркувань. Основною метою є збільшення кількості світлих годин у період активності людей, що давало змогу зменшити споживання штучного освітлення та, відповідно, економити електроенергію. У сучасному світі дискусії щодо доцільності переведення часу не вщухають, оскільки реальна користь сьогодні викликає сумніви.

Чи будуть українці надалі переводити годинники?

У багатьох країнах світу обговорюється можливість скасування переведення годинника, і Україна не виняток. Ще у 2020 році законопроєкт №4201 про обчислення часу було подано до Верховної Ради. Він мав на меті скасувати щорічне переведення годинника з зимового на літній час. Навколо цього документу точилися численні дискусії та обговорення серед владної верхівки та суспільства. Майже через чотири роки, у серпні 2024-го, парламент все ж ухвалив проєкт. Однак для того, щоб документ набрав чинності, його має підписати президент.   

Нині є багато прихильників цього проєкту, але чимало людей також виступають проти такого рішення. Так, на офіційній сторінці представництва президента України з'явилась петиція №22/230584-еп, що закликає президента накласти вето на законопроєкт. Петиція набрала необхідну кількість голосів та перебуває на розгляді.

Відповідно до інформації ВВС Україна, яку вони отримали від співрозмовника у президентській фракції, підписання закону не відбудеться, адже після проведених розрахунків виявили значні втрати для економіки – "вилізли збитки у кілька мільярдів". Серед причин проти підписання закону співрозмовник згадав і петиції, такі як "не забирайте наші вечори", які українці активно підтримували.

Фото: adm.dp.gov.ua

Переведення годинників: вплив на організм та як адаптуватися 

Хоча здається, що переведення стрілок всього на одну годину ніяк не впливає на загальне самопочуття, ця зміна може мати негативний вплив на організм людини. Найбільше страждають через такі "переходи" люди старшого віку та діти.

Організм людини налаштований на природний цикл сну та активності, його ще називають циркадним ритмом. Будь-яка зміна часу, навіть на одну годину, може порушити цей цикл. Крім того, переведення годинника може впливати на серцево-судинну систему. Особливо це стосується людей, які вже мають проблеми з серцем. 

Адаптація до нового розкладу може забрати певний час. У цей період багато людей відчувають утому, дратівливість, зниження концентрації, що може негативно впливати на роботу та повсякденні справи. Лікарка сімейної практики Інна Барабан в інтерв'ю "Суспільному" зазначила:

Здоровій людині для адаптації потрібно від трьох днів до тижня, як показує практика

Медикиня радить деякий час дотримуватися простих рекомендацій перед сном, щоб знизити негативний вплив від зміни часу та допомогти організму адаптуватись:

  • уникайте кофеїновмісних напоїв (чай, кава) за шість годин до сну;
  • не вживайте алкоголь та не паліть цигарки;
  • не споживайте важку, гостру чи занадто солодку їжу;
  • уникайте фізичних навантажень перед сном;
  • часто провітрюйте оселю та підтримуйте комфортну температуру;
  • відкладіть гаджети та утримуйтеся від перегляду новин, які можуть стривожити вас.

Лікарка також зазначила, що організм краще переносить осінній перехід часу, ніж весняний. Намагайтеся знаходити позитивні моменти у простих речах, як, наприклад, "додаткова" година сну. 

Переведення годинника на зимовий та літній час міцно вкоренилася в нашому житті, проте вони мають як переваги, так і недоліки. Не будьте занадто суворими до себе, дайте своєму організму час перелаштуватись. А правильний режим дня та поради від лікарів допоможуть мінімізувати можливі незручності.

 

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