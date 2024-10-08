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Ексклюзив

"Люди мають жити в сім'ях": в Україні запрацював портал DI UKRAINE для просування відмови від інституційних закладів

Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2024 вiвторок
16:01
Суспільство

Організація Fight For Right, що бореться за права людей з інвалідністю, створила портал DI UKRAINE про деінституціоналізацію в Україні, щоб просувати ідею життя в громадах, а не інтернатах

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Організація Fight For Right, що бореться за права людей з інвалідністю, запустила портал DI UKRAINE, щоб розповідати про деінституціоналізацію та просувати стратегію відмови від інституційних закладів. За словами активісток, інтернати та пансіонати для дітей і дорослих з інвалідністю та / або психічними порушеннями, людей старшого віку, людей, які мають деменцію та людей, які потребують паліативного догляду, дітей, позбавлених батьківського піклування, - це пережиток Радянського Союзу, де порушують права людей. 

Як наголошують у Fight For Right, усі люди мають жити в сім'ях і громадах, а не в ізоляції та сегрегаційних умовах.

"Ми хочемо, щоб кожна людина могла жити незалежним життям. І в нас на сайті саме написано, що деінституціоналізація є одним з кроків на шляху до незалежного життя кожної людини з інвалідністю", - розповіла голова Fight For Right Юлія Сачук.

Асистентка проєктів Fight For Right Христина Стиганець поділилась, що долучилась до команди, щоб мати право на мрії та свободу вибору.

Фото: Еспресо

"Ідея створення платформи полягала в тому, щоб показати широкому загалу, чому інституційні заклади - це не є окей. Зараз ми збираємо історії, досвід інших країн, історії людей, які безпосередньо мають досвід перебування в інституціях. Також будуть публікуватися історії нашого успіху на цьому довгому шляху до повної свободи та незалежності", - зазначила Стиганець.

Для досягнення деінституціоналізації необхідна розбудова послуг підтримки на рівні громади для створення можливості незалежного життя кожної людини поза межами інтернату. Потрібно також доступне житло, створення послуг для родин, які виховують дитину з інвалідністю чи мають у родині дорослу людину з інвалідністю. Деінституалізація передбачає створення робочих місць та простору для реальної участі та включення кожного та кожної до життя громади. Важливим фактором реальної деінституціоналізації є подолання ізоляції людей з інвалідністю та включення до життя громади.

Живучи в інституційних закладах, люди не можуть реалізовувати свій потенціал. 

"Постає питання, скільки людей зараз перебуває в інституціях, які не можуть розвинути свій потенціал, але готові були економічно підтримувати свою країну. Бо насправді багато людей з інвалідністю здатні працювати за певний умов, створених для кожної людини окремо. Тобто людина з інвалідністю - це не тільки отримувач послуг або що, не тільки споживач, вона може також багато давати громаді, давати державі", - додала Стиганець.
 

Теги:
Україна
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