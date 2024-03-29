Масовані атаки РФ на енергосистему: українцям радять згадати, де їхні павербанки

Про це заявив на брифінгу 29 березня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, – багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня – в серпні", - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи означає це, що влітку можливі планові відключення електроенергії, Харченко сказав: "На жаль, у нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть".

За його словами, пошкоджені потужності української енергосистеми внаслідок останніх ударів РФ, імовірно, не вдасться відновити повністю навіть до початку наступного опалювального сезону. При цьому найгірша ситуація — у вугільній генерації.

"Я не бачу, яким чином, за рахунок чого і навіть у які терміни будуть відновлюватися вугільні енергоблоки", — сказав директор Центру досліджень енергетики.

В аварійному ремонті досі перебуває атомний енергоблок, і терміни повернення його в роботу наразі невідомі, що погіршує ситуацію в енергосистемі.