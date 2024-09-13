Міністр культури Точицький заявив, що потрібно створити умови для безперешкодних поїздок митців за кордон

Про це він повідомив на форумі культурної платформи "Україна відкрита світу", передає Укрінформ.

"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", - пояснив Точицький.

За його словами, західні партнери готові допомагати Україні з фінансуванням таких поїздок.

Читайте також: Дипломат та одногрупник Єрмака: що відомо про нового міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького.

"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію: що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - сказав міністр.