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Міністр культури Точицький заявив, що потрібно створити умови для безперешкодних поїздок митців за кордон

Дар'я Куркіна
13 вересня, 2024 п'ятниця
18:17
Суспільство Микола Точицький

Новопризначений міністр культури та та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що необхідно створити умови, аби українські митці могли безперешкодно виїжджати за кордон, щоб популяризувати культуру держави

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Про це він повідомив на форумі культурної платформи "Україна відкрита світу", передає Укрінформ.

"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", - пояснив Точицький.

За його словами, західні партнери готові допомагати Україні з фінансуванням таких поїздок.

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"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію: що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - сказав міністр.

  • 5 вересня Верховна Рада 5 вересня призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Теги:
Культура
Україна
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