Міністр культури Точицький заявив, що потрібно створити умови для безперешкодних поїздок митців за кордон
Новопризначений міністр культури та та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що необхідно створити умови, аби українські митці могли безперешкодно виїжджати за кордон, щоб популяризувати культуру держави
Про це він повідомив на форумі культурної платформи "Україна відкрита світу", передає Укрінформ.
"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", - пояснив Точицький.
За його словами, західні партнери готові допомагати Україні з фінансуванням таких поїздок.
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"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію: що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - сказав міністр.
- 5 вересня Верховна Рада 5 вересня призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
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