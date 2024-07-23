На 15 київських пляжах у воді виявили кишкову паличку: перелік
На 15 київських пляжах провели дослідження якості води: проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам
Про це інформує КМДА.
Вказано, що дослідження проводили на пляжах:
- "Золотий"
- "Передмістна Слобідка"
- "Чорторий"
- "Наталка"
- "Центральний"
- "Молодіжний"
- "Дитячий"
- "Венеція"
- "Веселка"
- "Галерний"
- "Тельбін"
- "Райдуга"
- "Троєщина"
- "Вербний"
- "Пуща-Водиця"
"За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже купатися на них заборонено", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, під час перевірки індексу лактопозитивної кишкової палички стало відомо про загальну бактеріологічну забрудненість водойм.
У КМДА нагадали, що кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. Вона може викликати кишкові інфекції, запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання, якщо потрапить в організм.
- 23 квітня стало відомо, що у Києві не планують відкривати пляжний сезон, враховуючи дію воєнного стану, а містянам радять не відвідувати пляжі та зони відпочинку.
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