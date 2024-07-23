На 15 київських пляжах у воді виявили кишкову паличку: перелік

Про це інформує КМДА.

Вказано, що дослідження проводили на пляжах:

"Золотий"

"Передмістна Слобідка"

"Чорторий"

"Наталка"

"Центральний"

"Молодіжний"

"Дитячий"

"Венеція"

"Веселка"

"Галерний"

"Тельбін"

"Райдуга"

"Троєщина"

"Вербний"

"Пуща-Водиця"

"За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже купатися на них заборонено", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час перевірки індексу лактопозитивної кишкової палички стало відомо про загальну бактеріологічну забрудненість водойм.

У КМДА нагадали, що кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. Вона може викликати кишкові інфекції, запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання, якщо потрапить в організм.