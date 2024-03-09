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На Одещині зросла захворюваність на скарлатину: за рік вже зафіксували 61 випадок серед дітей, з них один - летальний

9 березня, 2024 субота
16:34
Суспільство скарлатина, висока температура

У Одеській області зафіксували зростання захворюваності на скарлатину: цьогоріч за два місяці зафіксували 61 випадок серед дітей, з них один - летальний

Про це інформує Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. 

Там нагадали, що у 2023 році зареєстрували 182 випадки захворювання на скарлатину. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році.

"Переважно хворіли діти до 17 років (97%) і найбільш уразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група - 5-9 років (56%). Випадки скарлатини реєструвались практично на всіх адміністративних територіях", - йдеться в повідомленні. 

Водночас цьогоріч вже зафіксували 61 випадок скарлатини у дітей. Один з них був летальним, через ускладнення від хвороби. 

У Центрі зростання захворюваності на скарлатину пов'язують з черговим циклічним підйомом. Останній реєструвався у 2014 році: тоді захворіло 355 людей.

Довідково. Скарлатина - гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом.Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Діагноз ґрунтується на епідеміологічних даних, характерній клінічній картині та лабораторних дослідженнях.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

  • Водночас на Волині зафіксували спалах гепатиту А. Станом на 1 березня у селищі Луків захворіли шестеро людей, п’ятеро з них навчаються в одному ПТУ. 
Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
Одещина
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