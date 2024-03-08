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"Наша головна мета - розірвати стосунки з країною-агресором": Княжицький про закон щодо заборони УПЦ МП

8 березня, 2024 п'ятниця
17:37
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький заявив, що законопроєкт про діяльність релігійних організацій не під одну церкву, а про національну безпеку держави

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Моє тверде переконання, що в нас є одна православна церква, тому вони мають стати частиною ПЦУ, якщо вони вважають себе православними, якщо вони просто є якимось культом, який вірить в Господа - це їхнє право, але тоді вони не православні - це була моя ідея, її більшість не підтримали, тому для них достатньо розірвати стосунки з Москвою, перереєструватися, якщо це записано в статуті, довести, що ці зв'язки розірвані й вони можуть далі діяти в Україні, як незалежна церква, якщо цих стосунків дійсно не буде", - пояснює нардеп.

За його словами, якщо ж священнослужителі нинішньої УПЦ МП будуть таємно співпрацювати з ворогом, то їхня діяльність суперечитиме чинному законодавству.

"Цей закон, крім всього іншого, дає пряме визначення "русского мира", тобто ми безумовно співпрацювали з церквою, але робили цей закон не під одну церкву, не як церковний, це закон насправді про національну безпеку нашої держави, тому ми досить акуратно ставилися до контактів з усіма церквами в тому числі й до контактів з ПЦУ чи греко-католиками. Нашою метою не було створення якоїсь державної церкви або віддавання переваги одним над іншими - ні, наша головна мета - це розірвати стосунки з країною-агресором і структурами, які загрожують національній безпеці", - наголосив Княжицький і додав, що церкви будуть самі вирішувати до якої релігії їм долучатися, чи взагалі бути незалежними.

Народний депутат України розповів, що надалі готовий законопроєкт від Комітету передали Погоджувальній раді.

"Як голосують на Погоджувальній раді? - там голосують представники фракцій, але більшість голосів має той, хто має більшість голосів в залі - це означає, що якщо фракція "Слуга Народу" захоче винести в зал, вона може це винести на найближче засідання і ми, як "Європейська Солідарність" на цьому наполягаємо, але яким буде їхнє рішення, мені передбачити складно", - підсумував Княжицький.

Що передувало

Нагадаємо, 5 жовтня парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.

Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддані за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.

19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.

Історик, народний депутат України Володимир В'ятрович поділився, як Комітет Верховної Ради обговорив спільні дії щодо припинення діяльності УПЦ МП. 

Законопроєкт має на меті регулювання відносин між релігійними організаціями та російською православною церквою. Основні положення:

  • Заборона РПЦ. Закон напряму забороняє існування РПЦ як організації, чиї публічно проголошені цілі спрямовані на знищення України та її жителів.
  • Обмеження афілійованих організацій. Під обмеження також потрапляють релігійні організації, які мають зв’язки з РПЦ. Це стосується всіх рівнів структури, включаючи УПЦ МП та інші організації, що входять в структуру УПЦ МП.
  • Розірвання зв’язків. Українські релігійні організації, щоб уникнути обмежень, повинні розірвати зв’язки з РПЦ. Закон не обмежує способи розриву цих зв’язків.
  • Прозорість зв’язків. Всі зв’язки та контакти українських релігійних організацій з РПЦ мають стати прозорими та підлягати моніторингу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.
  • Санкції проти пропаганди. Закон визначає поняття "ідеології русского миру" та передбачає можливість застосування санкцій проти релігійних організацій, які її пропагують.
Теги:
Новини
Верховна Рада
Микола Княжицький
УПЦ МП
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