Нецензурні висловлювання Філатова: Зеленський відповів на петицію про відповідальність чиновників за публічні образи

Про це йдеться на сайті президента.

Нещодавно на сайті президента зареєстрували петицію про "посилення відповідальності, аж до кримінальної, за публічні висловлювання та образи від посадових осіб ОМС та державних службовців на період військового стану".

Відповідна петиція, як зазначається у тексті, з'явилася після того, як мер Дніпра Філатов Борис Альбертович "систематично і безкарно" почав порушувати загальні правила етичної поведінки, а саме використовувати нецензурну лексику.

"Своїми висловами щодо мітингувальників та волонтерів, міський голова Дніпра підриває моральний та психологічний дух людей, які приймають участь у мирному мітингу "Гроші на ЗСУ" та підтримують петицію щодо збільшення фінансування з міського бюджету Дніпра Збройних Сил України", - йдеться у тексті петиції.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що порушення правил етичної поведінки є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, зокрема у

вигляді звільнення у випадку повторного вчинення проступку. Тому наразі Бориса Філатова не можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Президент зауважив, що встановлення кримінальної відповідальності за порушення правил етичної поведінки потребує попереднього ретельного дослідження, зокрема, щодо ступеня суспільної небезпеки.