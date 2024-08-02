Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Нецензурні висловлювання Філатова: Зеленський відповів на петицію про відповідальність чиновників за публічні образи

Нецензурні висловлювання Філатова: Зеленський відповів на петицію про відповідальність чиновників за публічні образи

Катерина Єсікова
2 серпня, 2024 п'ятниця
09:40
Суспільство Борис Філатов

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про посилення відповідальності, аж до кримінальної, за публічні висловлювання та образи від посадовців

Зміст

Про це йдеться на сайті президента.

Нещодавно на сайті президента зареєстрували петицію про "посилення відповідальності, аж до кримінальної, за публічні висловлювання та образи від посадових осіб ОМС та державних службовців на період військового стану".

Відповідна петиція, як зазначається у тексті, з'явилася після того, як мер Дніпра Філатов Борис Альбертович "систематично і безкарно" почав порушувати загальні правила етичної поведінки, а саме використовувати нецензурну лексику.

"Своїми висловами щодо мітингувальників та волонтерів, міський голова Дніпра підриває моральний та психологічний дух людей, які приймають участь у мирному мітингу "Гроші на ЗСУ" та підтримують петицію щодо збільшення фінансування з міського бюджету Дніпра Збройних Сил України", - йдеться у тексті петиції.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що порушення правил етичної поведінки є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, зокрема у
вигляді звільнення у випадку повторного вчинення проступку. Тому наразі Бориса Філатова не можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Президент зауважив, що встановлення кримінальної відповідальності за порушення правил етичної поведінки потребує попереднього ретельного дослідження, зокрема, щодо ступеня суспільної небезпеки.

  • У вересні 2023 року Басманний районний суд Москви заочно заарештував Бориса Філатова за "заклики вбивати росіян у всьому світі". Посадовець у відповідь зазначив, що цей арешт - "найвище визнання його заслуг перед Україною".

Теги:
Кримінал
Україна
Дніпро
Володимир Зеленський
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
На фото: Андрій Данилко
Автор Дар'я Тарасова
30 липня, 2024 вiвторок
"Воно не перекладається": Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська
Tomahawk
Автор Роман Яворський
1 серпня, 2024 четвер
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.24
    Продаж 44.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 серпня
10:03
Палаюче авто, ДТП, пожежа
Поліція викрила 68 осіб, причетних до підпалів автівок військових і волонтерів
10:02
сили ППО
Сили ППО за добу збили 11 дронів на сході та півдні України
09:51
комікси Marvel
На аукціоні за $15 тис. продали вінтажні комікси Marvel, придбані в 1960-х менш ніж за $1
09:31
Іран
США очікують нападу Ірану на Ізраїль упродовж кількох днів і готуються протистояти цьому, - Axios
08:58
Інстаграм
Туреччина заблокувала доступ до Instagram: що передувало
08:54
Обстріл Донеччини
Минулої доби росіяни поранили 5 мирних жителів Донеччини
08:33
Львівський оркестр
"Нагадування світу про цінності свободи": Ukrainian Freedom Orchestra дав концерт у Нью-Йорку
08:23
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ відбили 53 атаки на Покровському напрямку: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
08:05
Херсонська область
"У росіян день вдв": жителів Херсонщини попередили про загрозу масованих обстрілів 2 серпня
08:03
Ілля Новіков
Московський суд заочно заарештував адвоката Порошенка Іллю Новікова у справі про "держзраду"
08:02
OPINION
Валерій Пекар
Чому окремий росіянин не відчуває відповідальності за війну в Україні
07:56
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 1100 військових, 42 артсистеми й 37 дронів
07:13
Джо Байден, Еван Гершковіч і Камала Гарріс
У США приземлився літак із трьома американцями, яких звільнили під час обміну між РФ та Заходом
07:08
Ісмаїл Ганія
Політичний лідер ХАМАСу Ганія загинув у гостьовому будинку в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому, - CNN
06:47
Ланфранко Чирілло
Віцепрезидентом російського "Сбербанку" став архітектор Чирілло, який проєктував "палац Путіна"
06:46
стела на в'їзді у Донецьку область
"Не триватиме нескінченно": ISW назвав дві обставини, що сприяють просуванню РФ на Донеччині
06:24
Оновлено
Крим, ілюстрація
Нічні вибухи в Криму: окупанти заявляють про нібито обстріл ракетами ATACMS
06:20
Ентоні Блінкен
США визнали суперника Мадуро Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі
06:00
Анонс
Ярослава Магучіх
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 2 серпня. Розклад
04:44
Веселе, Покровський напрямок
Росіяни окупували Веселе на Покровському напрямку, - DeepState
03:42
Крейг Шекспір
Помер колишній тренер "Лестера" Шекспір. Він вигравав з командою АПЛ
02:27
Віктор Медведчук
Росія використовує Медведчука для пропаганди. ЦПД пояснив мотиви
01:31
Олександр Усик
"Дуже огидно": Усик розкритикував сербів за суддівство матчу "Полісся" у Лізі конференцій
01:00
ГУР: одного колаборанта обміняли ще в процесі тестування проєкту "Хочу к своим"
00:58
Геннадій Труханов
Труханов поширює наратив, що одесити проти перейменувань вулиць. В ОВА відреагували
00:32
Верховна Рада
Комітет Ради виступив із заявою щодо кампанії з дискредитації законопроєктну про заборону РПЦ в Україні
00:25
Інфографіка
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 6-го дня змагань
2024, четвер
1 серпня
23:56
Оновлено
журналіст WSJ Еван Гершкович
Росія та Захід провели обмін ув'язненими: що відомо
23:47
Очільниця Парижа вручила українським спортсменам нагороду міста - золоту медаль "Вермей"
23:29
Оновлено
корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський"
У Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета "Гетьман Іван Виговський"
23:10
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 - перший крок до Повітряних сил ЗСУ нового зразка, - військовий експерт Самусь
22:52
Оновлено
нафта
ЄС відхилив прохання Угорщини про консультації через зупинку постачання нафти "Лукойл"
22:36
щеплення вакцинація
Стартувала всеукраїнська кампанія з посилення вакцинації проти трьох хвороб
22:29
Камала Гарріс
Демократи розпочали голосування, щоб офіційно висунути Гарріс кандидаткою в президенти США
22:21
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
"Наші гроші" з'ясували, що тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами. У МОЗ і БФ відреагували
22:16
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Експолонена Валерія Суботіна власними світлинами з "Оленівки" нагадала про умови утримання українських військовополонених
21:40
У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
F-16 в Україні та паритет у повітряному просторі: що зміниться на полі бою. Колонка Сергія Згурця
21:16
телефон
В Instagram зафіксували масовий збій: у деяких користувачів зникли дані з архівів
20:57
"Полісся" програло "Олімпії" в Лізі конференцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV