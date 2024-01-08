Подорожувала у VIP-вагоні УЗ: Гринкевичи пропонували ЗМІ гроші за видалення новини про доньку бізнесмена

Про це головна редакторка видання Севгіль Мусаєва повідомила у Facebook.

За словами головної редакторки "Української правди", у серпні 2023 року вона отримала в особисті повідомлення посилання на сторіз в Instagram Ольги Гринкевич, яку вона зробила у вагоні Укрзалізниці для урядових делегацій. Гринкевич - донька львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони та якого спіймали на спробі дати хабар $500 тис. слідчому ДБР.

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Новина про подорож у VIP-вагоні вийшла на "Таблоїді". Як зазначається, орендувати такий вагон коштує 34 тис. грн, потрібно лише подати заявку за кілька днів до подорожі. Такий вагон можна причепити до рейсового потягу за 150 тис. грн, а тягнути його окремо локомотивом коштує 350 тис. грн. Вагон безкоштовно бронює обласна адміністрація для офіційних делегацій.

"І ось через два дні після публікації на мене вийшли з пропозицією зняти матеріал: мовляв, готові заплатити кеш, скільки скажете", - написала Мусаєва.

Вона зауважила, що редакція відмовилась видаляти новину. Тоді інформації про Гринкевичів у публічному доступі було мало, їхня участь у тендерах Міноборони з’ясувалася вже після спроби підкупу ДБР.

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"Але все одно це було трохи дивно для мене: колишня дружина футболіста так переживає за публікацію на Таблоїді. Ну, добре, у батька бізнес у будівельній сфері й підряди у Львівській області. Але чого б це так перейматися, щоб намагатися підкупити журналіста? Тепер відповідь зрозуміла", - додала вона.



