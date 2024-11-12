Поліція прийшла з обшуками до офісу Київтеплоенерго

Про це повідомили в Київській міській раді.

Там зазначили, що розслідування стосується будівельних робіт на одному з об'єктів енергетики, які виконувала підрядна організація. Приводом для обшуків стало начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників, зазначили в міській раді.

"КП "Київтеплоенерго" заявляє про абсурдність таких звинувачень з боку правоохоронців, адже підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншого суб'єкта господарювання", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що не мають контрольних функцій у сфері трудових відносин та додали, що такі повноваження мають лише органи державної влади.

"Наразі правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за ще не закінченими договорами, що може призвести до зриву виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури міста", - сказали в "Київтеплоенерго".

Там додали, що "складається враження, що це навмисне створення кризових ситуацій для підприємства з непрофесійним втручанням у всі напрями діяльності теплопостачального підприємства з метою дестабілізації процесів життєзабезпечення міста, особливо на старті опалювального сезону".