Пораненим на війні киянам місто виплачуватиме 45 тис. грн одноразової допомоги

Про це йдеться на сайті Київради.

Відомо, що відповідне рішення підтримали на засіданні в четвер, 19 вересня.

"На час дії воєнного стану кияни, які мають поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тисяч гривень із міського бюджету. Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА наразі працює над розробкою порядку виплати", - сказала заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Вона підкреслила, що допомогу кияни зможуть отримати через "Портал захисників і захисниць".

Раніше мер Києва Віталій Кличко поінформував, що Київська рада мала ухвалити рішення про одноразову допомогу міським захисникам та захисницям.

"Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн. Я вважаю, це важливе рішення і, переконаний, що всі депутати його підтримають", - зазначав Кличко.