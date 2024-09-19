Пораненим на війні киянам місто виплачуватиме 45 тис. грн одноразової допомоги
Київ виплачуватиме пораненим на війні проти РФ мешканцям столиці одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тис. грн
Про це йдеться на сайті Київради.
Відомо, що відповідне рішення підтримали на засіданні в четвер, 19 вересня.
"На час дії воєнного стану кияни, які мають поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тисяч гривень із міського бюджету. Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА наразі працює над розробкою порядку виплати", - сказала заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Вона підкреслила, що допомогу кияни зможуть отримати через "Портал захисників і захисниць".
Раніше мер Києва Віталій Кличко поінформував, що Київська рада мала ухвалити рішення про одноразову допомогу міським захисникам та захисницям.
"Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн. Я вважаю, це важливе рішення і, переконаний, що всі депутати його підтримають", - зазначав Кличко.
- 18 вересня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн. Із додаткових коштів, виділених на оборону, 274,4 млрд грн підуть на виплати військовим та їхнім родинам.
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