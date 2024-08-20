"Потенціал значний": у Міноборони розповіли, скільки звернень до рекрутингових центрів надходить від жінок
Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що у деяких рекрутингових центрах України від жінок надходить до 20% звернень
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
За словами Бежевця, серед осіб, які звертаються до рекрутингових центрів і загалом цікавляться позиціями в Силах оборони, частка жінок подекуди доходить до 20%.
"Це говорить про те, що потенціал значний. Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень цього не має", - зазначив посадовець Міноборони.
Він додав, що щодо попиту на професії серед усіх рекрутів популярність мають вакансії у підрозділах, пов'язаних із безпілотними літальними апаратами, наземними дронами, а також у розвідці.
Окрім того, за словами уповноваженого представника Міноборони, є попит на вакансії, пов'язані зі службою в штабах.
- У червні повідомлялося, що у Збройних Силах України проходять службу понад 67 тисяч жінок, з них 19 тисяч - це цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями.
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