"Потенціал значний": у Міноборони розповіли, скільки звернень до рекрутингових центрів надходить від жінок

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами Бежевця, серед осіб, які звертаються до рекрутингових центрів і загалом цікавляться позиціями в Силах оборони, частка жінок подекуди доходить до 20%.

"Це говорить про те, що потенціал значний. Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень цього не має", - зазначив посадовець Міноборони.

Він додав, що щодо попиту на професії серед усіх рекрутів популярність мають вакансії у підрозділах, пов'язаних із безпілотними літальними апаратами, наземними дронами, а також у розвідці.



Окрім того, за словами уповноваженого представника Міноборони, є попит на вакансії, пов'язані зі службою в штабах.