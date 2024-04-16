Спартак Суббота повідомив про заручини з 24-річною моделлю

Новиною Спартак Суббота поділився в сторіс в Instagram.

Скандальний психолог, співведучий проєкту "Подкаст терапія" Спартак Суббота, про якого минулого року вийшло гучне викривальне розслідування, повідомив, що освідчився своїй коханій. Його нареченою стала 24-річна іnstagram-модель Єлизавета Комар родом з Дніпра.

Фото: Instagram Єлизавети Комар

Фото: Instagram Єлизавети Комар

Суббота поширив у себе в профілі сторіс Єлизавети. На фото дівчина показує свою руку з каблучкою на безіменному пальці. На знімку лаконічно зазначено англійською мовою: "Так".

Фото: instagram Спартака Субботи

У своєму профілі Ліза поділилась знімками зі святкування дня народження, під час якого, імовірно, скандальний психолог і зробив їй пропозицію. На одному фото дівчина показала каблучку в коробочці.

Фото: instagram Єлизавети Комар

Втративши свій проєкт після викривального розслідування психолога і гештальт-терапевта Іллі Полудьонного, Спартак Суббота вирішив почати працювати на російську аудиторію. Два тижні тому зʼявився YouTube-канал "Самое время", в описі якого зазначено: "Історія через психологію та психологія крізь історію. Природничо-науковий підхід у дослідженні історичних фактів та особистостей".

Фото: Скриншот з YouTube

Психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний провів розслідування про одного з найпопулярніших українських психологів Спартака Субботу та викрив його у брехні про факти зі своєї біографії та інформаційному шахрайстві

Співведучий Спартака Субботи актор Янович оголосив про закриття проєкту "Подкаст терапія"

Видавництво "Віхола" припинило співпрацю зі скандальним Спартаком Субботою

Полудьонний пояснив, чому взявся за розслідування про Спартака Субботу, яке зайняло у нього 7 місяців.