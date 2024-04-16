Спартак Суббота повідомив про заручини з 24-річною моделлю
Скандальний психолог та блогер Спартак Суббота планує вдруге одружитися, його обраницею стала 24-річна Єлизавета Комар з Дніпра
Новиною Спартак Суббота поділився в сторіс в Instagram.
Скандальний психолог, співведучий проєкту "Подкаст терапія" Спартак Суббота, про якого минулого року вийшло гучне викривальне розслідування, повідомив, що освідчився своїй коханій. Його нареченою стала 24-річна іnstagram-модель Єлизавета Комар родом з Дніпра.
Фото: Instagram Єлизавети Комар
Фото: Instagram Єлизавети Комар
Суббота поширив у себе в профілі сторіс Єлизавети. На фото дівчина показує свою руку з каблучкою на безіменному пальці. На знімку лаконічно зазначено англійською мовою: "Так".
Фото: instagram Спартака Субботи
У своєму профілі Ліза поділилась знімками зі святкування дня народження, під час якого, імовірно, скандальний психолог і зробив їй пропозицію. На одному фото дівчина показала каблучку в коробочці.
Фото: instagram Єлизавети КомарВтративши свій проєкт після викривального розслідування психолога і гештальт-терапевта Іллі Полудьонного, Спартак Суббота вирішив почати працювати на російську аудиторію. Два тижні тому зʼявився YouTube-канал "Самое время", в описі якого зазначено: "Історія через психологію та психологія крізь історію. Природничо-науковий підхід у дослідженні історичних фактів та особистостей".
Фото: Скриншот з YouTube
Ведучими проєкту є авторка "Повітряних артлекцій" Тетяна Мажаровська та Спартак Суббота, який досі зазначений як когнітивно-поведінковий та схема-терапевт, кандидат психологічних наук, попри те, що в університеті Богомольця не підтвердили, що Спартак Суббота навчався в їхньому виші.
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