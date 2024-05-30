"Спроби нагнути вільні медіа": експерт Баркар про цензуру в Укрінформі та прагнення влади монополізувати інфопростір

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми бачимо однозначні спроби влади монополізувати інформаційний простір тими чи іншими методами. Звісно, єдиний марафон є одним з найбільш помітних і найбільших явних проявів цієї ситуації. Я навіть не думаю, що там є прям темники на папері, все відбувається набагато простіше, оскільки є фінансовий аргумент і він у цьому випадку працює", - наголосив Баркар.

За словами медіаексперта, нині необхідно боротися за свободу слова та протистояти монополізації.

"Що ми можемо протипоставити, крім власне надання публічності цим процесам, внутрішнього спротиву, незгоди на такі дії, на спроби, за великим рахунком скажу негарне слово, нагнути вільні медіа? Тобто нових методів протидії, мені здається, за останні роки не вигадали, як ми в попередніх колах домагалися свободи слова і свободи медіа, так і далі будемо фіксувати ці всі речі, прояви, говорити про них, доносити до суспільства, оприлюднювати і ми як журналісти, як медійники. Це наша головна зброя - слово і публічність, будемо боротися", - заявив медіаексперт Інституту масової інформації.

Що передувало

Укрінформ – єдине в країні державне інформаційне агентство. Після Революції Гідності Укрінформ очолював член Національної спілки журналістів України Олександр Харченко. IPI зазначає, що, на думку багатьох українських журналістів, він успішно запровадив стандарти неупередженої журналістики в державному виданні. Харченка звільнили в листопаді 2023 року, а на його місце призначили Олексія Мацуку, відомого підтримкою Володимира Зеленського.

У травні видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за керівництва Мацуки в інформагенції запровадили темники зі списками небажаних спікерів. Так, для Львівщини серед небажаних спікерів були мер Львова Андрій Садовий, активіст і волонтер Святослав Літинський, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин і керівник Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук.

Матеріал вийшов за співавторства Ангеліни Страшкулич, яка до березня 2024 року працювала в Укрінформі.

Після публікації УП закарпатська кореспондентка Укрінформу Тетяна Когутич підтвердила інформацію про спроби впровадження Офісом президента темників через директора інформагентства.

Крім того, Львівська кореспондентка Укрінформу Людмила Гринюк також підтвердила, що отримувала темники зі списком небажаних спікерів.

30 травня Міжнародний інститут преси (IPI) висловив занепокоєння тим, що керівником національного інформагентства "Укрінформ" призначили чинного військового.