Суд заборонив партію "Наш край"

Про це повідомила пресслужба суду.

"Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у рішенні.

Рішення ще можна оскаржити - тоді справу розглядатиме колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Після цього рішення буде остаточним.

Представником політсили, зокрема, був і Сергій Хортів, ексмер Рубіжного, який перейшов на бік росіян.