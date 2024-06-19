Суд заборонив партію "Наш край"
В Україні заборонили діяльність політичної партії "Наш край". Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції
Про це повідомила пресслужба суду.
"Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у рішенні.
Рішення ще можна оскаржити - тоді справу розглядатиме колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Після цього рішення буде остаточним.
Представником політсили, зокрема, був і Сергій Хортів, ексмер Рубіжного, який перейшов на бік росіян.
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