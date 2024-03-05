"Цей закон не про церкву, цей закон про зв'язки": нардеп Потураєв щодо законопроєкту про заборону УПЦ ПМ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Цей закон не про церкву, цей закон про зв'язки. Цей закон говорить одну дуже просту річ - не може українська релігійна організація мати зв'язки, підпорядкування або щобільше бути частиною релігійних організацій РФ, які контролюються путінським режимом. Це стосується всіх без винятку релігійних організацій, чи то християнських, чи то мусульманських, чи інших. Перша неправда про закон, що він про конкретну церкву. Ні! Друга неправда, що цей закон, аби відібрати у когось майно чи гроші на рахунках. Знову - ні! І третя неправда, що цей закон змушує когось переходити з однієї конкретної церкви до іншої конкретної церкви. Ще раз - ні!" – прокоментував народний депутат України.

За його словами, зараз є чудова можливість довести не на словах, а на справах, що УПЦ МП не є частиною РПЦ.

"Далі вони можуть окремими приходами, групами приходів, єпархіями розривати зв'язки з РПЦ і залишатися. Нагадаю, що майже 30 років Українська православна церква Київського патріархату так жила, її не визнавали, але вона так жила, служила Богу, людям і вижила, стала основою для створення ПЦУ. Тому нічого не заважає священникам, вірянам розривати зв'язки з кривавою Москвою і залишатися при своїх храмах, але тільки не бути при цьому рупорами московської пропаганди, колаборантами та державними зрадниками, які розповсюджують підривну інформацію або співпрацюють з ворогом. Цього держава не допустить", - підкреслив Микита Потураєв.