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"Цей закон не про церкву, цей закон про зв'язки": нардеп Потураєв щодо законопроєкту про заборону УПЦ ПМ

5 березня, 2024 вiвторок
22:33
Суспільство УПЦ МП

Микита Потураєв, народний депутат України, зазначив, що не може українська релігійна організація мати зв'язки, підпорядкування або бути частиною релігійних організацій РФ, які контролюються путінським режимом

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Цей закон не про церкву, цей закон про зв'язки. Цей закон говорить одну дуже просту річ - не може українська релігійна організація мати зв'язки, підпорядкування або щобільше бути частиною релігійних організацій РФ, які контролюються путінським режимом. Це стосується всіх без винятку релігійних організацій, чи то християнських, чи то мусульманських, чи інших. Перша неправда про закон, що він про конкретну церкву. Ні! Друга неправда, що цей закон, аби відібрати у когось майно чи гроші на рахунках. Знову - ні! І третя неправда, що цей закон змушує когось переходити з однієї конкретної церкви до іншої конкретної церкви. Ще раз - ні!" – прокоментував народний депутат України.

За його словами, зараз є чудова можливість довести не на словах, а на справах, що УПЦ МП не є частиною РПЦ.

"Далі вони можуть окремими приходами, групами приходів, єпархіями розривати зв'язки з РПЦ і залишатися. Нагадаю, що майже 30 років Українська православна церква Київського патріархату так жила, її не визнавали, але вона так жила, служила Богу, людям і вижила, стала основою для створення ПЦУ. Тому нічого не заважає священникам, вірянам розривати зв'язки з кривавою Москвою і залишатися при своїх храмах, але тільки не бути при цьому рупорами московської пропаганди, колаборантами та державними зрадниками, які розповсюджують підривну інформацію або співпрацюють з ворогом. Цього держава не допустить", - підкреслив Микита Потураєв.

  • Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
  • Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
  • 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
  • 5 березня 2024 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією
Теги:
Відео
Україна
Росія
Верховна Рада
РПЦ
УПЦ МП
Війна з Росією
гібридна війна
ПЦУ
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