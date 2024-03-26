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Цікаві та стильні спідниці сезону весна-літо 2024

26 березня, 2024 вiвторок
20:00
Суспільство Prada весна-літо 2024

Якщо ви досі в пошуках стильного весняного образу, тоді вам обов'язково потрібно звернути увагу на цікаві моделі спідниць, які прикують до вас захоплені погляди

У світі моди постійно з'являються нові тенденції, які визначають образи та стиль кожного сезону. І весна 2024 року не є винятком. Це час оновлення гардеробу, особливо щодо спідниць, які відіграють ключову роль у створенні жіночного образу.

У цій статті ми розглянемо найактуальніші моделі спідниць на весняний сезон 2024 року. Ви дізнаєтеся про новітні тренди, кольори, тканини та крої, які варто додати до свого гардеробу, щоб виглядати стильно та модно. Ці рекомендації допоможуть вам знайти ідеальну спідницю, яка підкреслить індивідуальність та додасть вам впевненості.

Трендові спідниці на весну та літо 2024

Спідниці сезону весна-літо 2024 вражають своєю різноманітністю та вишуканістю, змушують нас мріяти про легкість та гармонію теплої пори роки. Велика кількість тканин, палітра кольорів та крою, переносять нас у захоплюючий світ модних тенденцій.

Хоча простежується повернення класичних моделей та мінімалістичних тенденцій, що відображаються у точних лініях та стриманості, однак дизайнери також порадувати цікавими сучасними альтернативами, що зроблять будь-який образ легким та ефектним.

Шкіряна спідниця

Шкіряні спідниці - це завжди вишукане та стильне рішення для весняного гардеробу. Цього сезону вони особливо актуальні, пропонуючи різноманітні варіанти як для повсякденного, так і для вечірнього образу.

На піку популярності - мініспідниця зі шкіри, яка може бути виконана в будь-якому кольорі та текстурі. У дизайні переважають мінімалістичні ідеї, що дають можливість для розкриття більш зухвалих та цікавих ідей з верхом, наприклад, як у показах Etro. Крім того, ви можете сконцентруватися на монохромних образах, як це робить Gucci або створити ефектний образ використовуючи лише шкіру. У модних відтінках, таких як темно-коричневий або бордовий, ці речі нададуть образу особливого шарму та елегантності.

Не варто також забувати про гранжеву моду, адже шкіряні юбки з потертостями, теж на піку популярності цього сезону. Одяг виконаний із "зістареної" шкіри виглядає неймовірно стильно та сучасно.   

Фото: Gucci, Coach, Etro

Прозорі спідниці

Мода на "голі" сукні пішла від знаменитостей, які вже декілька років з'являються на публіці у зухвалих образах. На порозі нового весняно-літнього сезону дизайнери вразили світ цікавими моделями спідниць та показали, як їх носити у повсякденному житті. На подіумах відомих брендів, таких як Givenchy, Prada, Coperni та Louis Vuitton, моделі продемонстрували прозорі спідниці, вражаючи своєю елегантністю та шармом.

Прозорі спідниці стали справжнім трендом, проте не для того, щоб засвітити більше тіла. Бренди використовують їх як цікавий елемент багатошарового образу, додаючи класичному образу глибини. Із довжиною ви можете експериментувати, однак найпопулярніші моделі мають довжину до коліна або трохи нижче.   

Дизайнери вдало поєднують такі сміливі спідниці їх з базовими речами гардеробу, наприклад, трикотаж, пальта, блейзери, лофери та інше. Цей ансамбль додає образу неповторності та стилю, підкреслюючи елегантність та жіночність.

Фото: Колаж Еспресо TV (Prada, 16Arlington)

Спідниця із незвичним оформленням на талії

Світ моди регулярно дивує нас новими трендами, а цього сезону дизайнери запропонували вражаючі силуетні спідниці з вирізом у формі літери "V" на талії. Цей особливий дизайн додає вбранню елегантності, нагадуючи про витонченість жіночної фігури. Обирайте міді та максі довжину спідниць.

Почати знайомство з цим захоплюючим трендом можна з мінімалістичних моделей від відомих брендів, таких як Diesel і David Koma. Ці спідниці вражають своєю простотою та елегантністю, створюючи бездоганний образ.

Для тих, хто віддає перевагу більш складним дизайнам, ідеальним варіантом будуть варіанти в стилі саронгу від Etro, які отримали натхнення зі сходу. Ці спідниці вражають своєю екзотичністю та оригінальністю, створюючи неповторний образ.

Фото: Колаж Еспресо TV (спідниці Diesel, Gucci)

Асиметрія та волани

Ще одним трендом, який нам давно відомий та знову повертається в моду – волани. Спідниця-балон, що схожа на невагому хмару з природними брижами та без різких ліній, сьогодні на піку популярності. Одним із найцікавіших уведень стала її надзвичайно коротка довжина, що додає образу легкості та свіжості.

Надто коротка спідниця навряд чи підійде для щоденного образу, але водночас вона надзвичайно приваблива та універсальна. Ви можете комбінувати її з базовою сорочкою чи класичним поло, створюючи неперевершений образ як у Bally та Miu Miu. Також вона чудово поєднується з блейзером або укороченою курткою зі шкіри, додаючи образу нотку елегантності та стилю.

Ще однією новинкою у світі мініспідниць стали асиметричні моделі. Цей дизайн стане справжнім секретом вашого стилю, адже відмінність у довжині та формі спідниці додає образу легкості та елегантності. Вони чудово поєднуються як з монохромними, так і з багатошаровими образами, даруючи вам безмежні можливості для експериментів зі стилем.

Натхнення для вашого образу ви знайдете в колекціях Acne Studios, Budapest Select і Balmain, де асиметрія та витончений дизайн створюють неповторний харизматичний образ.

Фото: Колаж Еспресо TV (спідниці Tory Burch, Bally, Acne Studios)

Ретро моделі

Мініспідниця в стилі ретро — це найактуальніший тренд цього сезону, який поєднує в собі класичні елементи з сучасними тенденціями. Він надає вашому образу неповторного шарму та вишуканості, переносить нас у захоплюючий світ елегантного минулого. Якщо ви любите твідові спідниці, саме час почати їх носити, можете поєднувати з піджаком або з базовою сорочкою. Такий образ буде особливо актуальним для тих, хто працює в офісі.

Зверніть увагу на класичні чисті лінії та стримані відтінки. Так, Gucci вразив публіку рожевим костюмом з короткою спідницею та блейзером по фігурі, в той час як Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood запропонував аналогічний образ, але використав нейтральні тони. Крім того, ще низка модних будинків показали у своїх колекціях класичні прямі силуети та ретровізерунки. Тому, експериментуйте та надихайтеся завдяки колекціям Fendi та Versace.

Фото: Колаж Еспресо TV (образи Versace, Wardrobe NYC)


 
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