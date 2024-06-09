Цього дня Україна віддала Росії 81,7% кораблів та суден Чорноморського флоту

Текст де-юре чинного документа розміщено на офіційному саті Верховної Ради.

Угода обумовлювала процес створення на базі Чорноморського флоту ВМФ вже не існуючого Радянського Союзу окремо Військово-морських сил України та окремо Чорноморського флоту Росії.

"Військово-морські сили України та Чорноморський флот Російської

Федерації базуються роздільно", - стверджує стаття 1 угоди.

Частина 2 статті 2 надавала дозвіл ЧФ РФ на використання "об'єктів Чорноморського флоту (СРСР - ред.) в м. Севастополі та інших пунктах базування і місцях дислокації корабельного складу, авіації, берегових військ, об'єктів оперативного, бойового, технічного і тилового забезпечення в Криму".

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Основна база та штаб ЧФ РФ пропусувалися у Севастополі.

Стаття 4 описувала частки розподілу плавзасобів між двома країнами:

"Україні передається 18,3%, Російській Федерації - 81,7% кораблів та суден Чорноморського флоту".

Що стосується особового та командного складу, то статтею 7 кожному офіцеру, мічману та прапорщику гарантувалося "право на вільне визначення своєї подальшої служби".