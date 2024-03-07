У березні запрацює новий магістральний водогін, який забезпечить питною водою 1 млн людей на Дніпропетровщині
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про те, коли вирішать проблему з питною водою на Дніпропетровщині та Миколаївщині
Про це повідомляється у telegram-каналі Міністерства відновлення України.
"Що стосується Дніпропетровщини: саме південної частини - це і Кривий Ріг, і Марганець, Нікополь, Покров - в березні ми завершимо будівництво всіх цих ділянок. Насправді Криворізька ділянка пропрацювала вже з серпня, перша нитка пропрацювала з серпня минулого року, через неї пройшло більше 10 млн куб. м. води", - сказав він.
На деяких ділянках, за його словами, вже почалася так звана "технічна промивка".
"Якщо говорити про нижчу ділянку - там, де Марганець, Нікополь. До Марганцю вода, вже технічна промивка почалась, вона дійшла і в березні ми це все завершимо, а це дійсно більше мільйона людей, залежить від цього і якщо говорити до війни, а зараз, мабуть, і більше, до 10% ВВП нашої країни саме сконцентровано в цій частині", - зазначив Кубраков.
На Миколаївщині ситуацію складніша, там питну воду обіцяють до кінця року.
"Якщо говорити про Миколаїв - зараз завершується декілька паралельних процесів щодо розробки техніко-економічного обгрунтування. Є кілька технологічних рішень, як вирішити цю проблему. Я сподіваюсь, що в найближчі тижні рішення буде прийняте і наша мета, щоб до кінця цього року Миколаєві з’явилась нормальна питна вода", - сказав міністр.
- Український Червоний Хрест спільно з Держводагенством реалізовуватиме проєкти із забезпечення населення водою. Відповідний меморандум підписали 19 лютого.
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