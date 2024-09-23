У Києві зранку зафіксували погіршення стану повітря: влада радить не виходити на вулицю
Зранку понеділка, 23 вересня, у столиці спостерігається погіршення стану повітря. Киян закликають утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 08:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - йдеться у повідомленні
Зазначається, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.
До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує мешканцям закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути на максимум очищувач повітря.
- Водночас заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначав, що 23 вересня станом на 07:00 ситуація з повітрям у Києві перебуває у межах норми
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе