У Києві зранку зафіксували погіршення стану повітря: влада радить не виходити на вулицю

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 08:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує мешканцям закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути на максимум очищувач повітря.