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У Києві зранку зафіксували погіршення стану повітря: влада радить не виходити на вулицю

Світлана Кравченко
23 вересня, 2024 понедiлок
09:13
Суспільство якість повітря

Зранку понеділка, 23 вересня, у столиці спостерігається погіршення стану повітря. Киян закликають утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці

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Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 08:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує мешканцям закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути на максимум очищувач повітря.

  • Водночас заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначав, що 23 вересня станом на 07:00 ситуація з повітрям у Києві перебуває у межах норми
Теги:
Україна
екологія
Київщина
новини Києва
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