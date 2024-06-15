У Мінагрополітики розповіли, як відбувається процедура бронювання аграріїв
В.о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький прокоментував процедуру бронювання працівників у агросекторі зважаючи на виклики війни та активні процеси мобілізації
Про це він поспілкувався кореспондентом Еспресо.
"Перше - це автоматично пролонговані бронювання на 3 місяці, без необхідності подавати жодного пакета документів.
Друге - це подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців. До цього це було 6. Це вже буде планування в річному вимірі.
І третє - те, що по певних професіях, як, наприклад, тракторист, агроном, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", - зазначив Висоцький.
Читайте також: Економічне бронювання від мобілізації дає можливість уникати корупційних ризиків у ТЦК, - Комітет НААУ
В.о. міністра аграрної політики зауважив, що вже наступні подання отримуватимуть можливість бронюватись на 12 місяців.
Щодо обсягів Висоцький сказав, що загальна норма - 50%, але по певних професіях у затвердженому переліку можна через клопотання до військових збільшувати цей відсоток.
- Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови щодо умов бронювання: відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе