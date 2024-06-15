У Мінагрополітики розповіли, як відбувається процедура бронювання аграріїв

Про це він поспілкувався кореспондентом Еспресо.

"Перше - це автоматично пролонговані бронювання на 3 місяці, без необхідності подавати жодного пакета документів.

Друге - це подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців. До цього це було 6. Це вже буде планування в річному вимірі.

І третє - те, що по певних професіях, як, наприклад, тракторист, агроном, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", - зазначив Висоцький.

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В.о. міністра аграрної політики зауважив, що вже наступні подання отримуватимуть можливість бронюватись на 12 місяців.

Щодо обсягів Висоцький сказав, що загальна норма - 50%, але по певних професіях у затвердженому переліку можна через клопотання до військових збільшувати цей відсоток.