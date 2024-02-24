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У ситуації величезна політична складова: польський політик Чех про блокування кордону

24 лютого, 2024 субота
18:38
Суспільство Мирослав Чех

Мирослав Чех, польський політик та громадський діяч, зазначив, що блокування польськими фермерами транзиту українського зерна через Польщу – порушення базових норм міжнародного права

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я переїздив вчора 23 лютого один з пунктів пропуску і дивився на ці так звані протести, блокади – нічого не змінилося з жовтня: як стояло п'ять якихось осіб, заблокований перетин кордону, одна поліцейська машина і все. На жаль, нічого не помінялося. Проблему можна вирішити так, як вже почали про неї говорити й українські, і польські політики. Треба відзначити позицію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який сказав, що пункти пропуску і дороги, які ведуть до них, стануть об'єктами критичної інфраструктури, тобто переходять у підпорядкування урядового центру безпеки. Це дуже добре", - прокоментував польський політик.

За його словами, міністр внутрішніх справ Польщі роз'яснив, що це не перешкоджає протестам на кордоні, але допомагає вирішувати провокаційні моменти.

"Поки не буде твердого рішення та волі розв'язати це питання, що кордон не може блокуватися, що не можуть там бути сторонні люди, а тільки відповідні служби, на жаль, ситуація не зрушиться з місця, тому що у неї величезна політична складова. А як запитаєш польського фермера, який стоїть на протестах, чому він блокує кордон з Україною, то відповідь – зерно. Але зерно до Польщі з України не йде вже від квітня, останні партії були у серпні, на сьогодні тільки транзит зерна. Насправді все це побудовано на фейках та міфах, які використовуються польськими латифундистами, які не хочуть допустити будь-якої конкуренції з Україною на своїй території всупереч про світову вільну торгівлю та угоду про асоціацію між Україною та ЄС. На жаль, відбувається порушення всього законодавства, порушуються базові норми міжнародного права, коли блокується транзит через територію Польщі ", - резюмував Мирослав Чех.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, це те, що  із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Теги:
Україна
Польща
ЄС
транспорт
Економіка
Блокування кордону
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