У Верховній Раді зареєстрували проєкт, який дозволить зберігати репродуктивні клітини загиблих військових
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить зберігати й використовувати для народження дітей репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що законопроєкт № 10448 був розроблений для захисту інтересів захисників та їхніх родин, каже нардеп Михайло Радуцький.
За його словами, захисник чи захисниця, чиї репродуктивні клітини зберігаються у кріобанках, мають заповнити відповідне розпорядження. Так військові зможуть розпорядитися своїми репродуктивними клітинами.
Водночас захисник чи захисниця може розпорядитися репродуктивними клітинами, написавши відповідне розпорядження на випадок смерті, а також застосувати допоміжні репродуктивні технології.
"У випадку загибелі захисника чи захисниці, репродуктивні клітини коштом держави зберігаються протягом трьох років. Після закінчення цього терміну подальше зберігання може бути продовжене коштом іншої особи, яка вказана у розпорядженні", - додав Радуцький.
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