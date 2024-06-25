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Уперше у світі людині вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів

25 червня, 2024 вiвторок
01:14
Суспільство Ілюстративне фото

У Великій Британії підлітку вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів: він став першою у світі людиною, якій провели таку операцію

Зміст

Про це пише The Guardian. 

Вказано, що 13-річний Оран Ноулсон має синдром Леннокса-Гасто - це важка форма епілепсії, яка проявляється в дитинстві. У нього синдром розвинувся у три роки. На день у хлопця могло траплятися до сотні епілептичних нападів, він  втрачав свідомість мав проблеми з диханням, внаслідок чого потребував реанімації. Через це він потребував цілодобового догляду, бо напади могли статися в будь-який час доби. 

Під час операції підлітку вживили два електроди глибоко в мозок. Пристрій розміром 3,5 см і товщиною 0,6 см встановили в простір у черепі, де попередньо видалили кістку. Як тільки хлопець оговтався після операції, пристрій увімкнули, і він почав створювати постійну м'яку електричну стимуляцію мозку з метою блокування електричних шляхів, які дозволяють нападам закріпитися.

Нейростимулятор перебуває під черепом і посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшуючи денні напади на 80%. Мати хлопця розповідає, що після операції у нього значно підвищилась якість життя.

  • Раніше нейрохірурги з Орегонського університету вживили 34-річній американці Ембер Пірсон революційний мозковий імплантат, призначений для лікування епілепсії та обсесивно-компульсивного розладу. 
Теги:
Світ
Наука
Здоров'я
Медицина
Велика Британiя
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